Savoie : après deux ans de covid, les touristes étrangers sont de retour

Les touristes étrangers sont de retour cet été en Savoie. Selon les données de Grand Chambéry Alpes Tourisme, ils sont plus nombreux que l'année dernière : 18% de touristes étrangers ont été recensés en juillet cette année contre 13% à la même époque l'année dernière. "Sur le mois de juillet, on a accueilli 42 nationalités différentes, contre 26 à l'été 2021", détaille Laurence Flotta Guillaud, responsable du pôle expérience client pour Grand Chambéry Alpes tourisme.

Les réservations de dernière minute s'amplifient de saison en saison. "Pour l'anecdote, on a un hôtelier chambérien qui nous a raconté au mois de juillet avoir un samedi matin 30 chambres de disponibles, et le soir-même, les 30 chambres étaient réservées pour le samedi soir, donc ça nécessite de la part des hôteliers une très grande réactivité". "L'effet covid reste aussi en mémoire, le fait de ne peut être pas programmer très en avance, pour éviter d'avoir à annuler, ce qui fait qu'on réserve davantage en dernière minute, à une date plus proche de sa date de départ".

15.000 touristes en juillet

Si on ajoute la clientèle française, ce sont environ 15.000 touristes (français et étrangers) qui sont venus en Savoie en juillet, c'est plus qu'à l'été 2021, mais moins qu'avant la crise covid. Dans le top 3 des nationalités ayant le plus fréquenté Chambéry et ses environs, on trouve les Hollandais, les Italiens et les Belges. "C'est une très bonne nouvelle après deux années très compliquées pour nos socio-professionnels, on va s'affairer à développer tout ça pour l'hiver prochain mais aussi l'été 2023".