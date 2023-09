Savoie : de plus en plus d'habitants séduits par la pompe à chaleur, mais les installateurs manquent de bras

C’est l’une des annonces majeures de la planification écologique présentées par Emmanuel Macron ce lundi. Le gouvernement mise sur la production d’un million de pompes à chaleur en France d’ici 2027, avec en plus la formation de 30.000 installateurs à la même échéance. En Savoie, ces entreprises sont déjà submergées par les demandes, même si ce système n’est pas adapté à tous les types d’habitation.

Investissement sur le long terme

Au volant de son camion, Nicolas Lognonne sillonne tout le département pour aller à la rencontre de ses clients. Il installe et répare des pompes à chaleur depuis 15 ans. Chaque jour, il effectue au moins cinq interventions, et la demande est en constante augmentation. Ce mardi matin, il se rend à Sonnaz pour un entretien de routine chez Sylviane.

Le sourire aux lèvres, la retraitée l’accueille avec un café. “Je suis très contente de cette installation, j’ai fait une économie de 400 euros par an par rapport au fioul”, se réjouit-elle. Quatre ans après être passée à ce système de chauffage, elle n’imagine pas revenir en arrière une seule seconde. L’installation lui a coûté 17.000 euros, mais pour elle l'investissement en valait la peine. Normalement, cet engin doit fonctionner plus d’une vingtaine d’années si l’entretien est bien réalisé, selon Nicolas.

“Ce n’est pas l’unique solution”

Ce petit cube blanc sur le côté de sa maison intrigue tout le quartier. “J’ai vanté les mérites de la pompe à chaleur à tout le monde, ma voisine en a une aussi maintenant”, raconte-t-elle. Surtout que pour inciter les Français à s’équiper, l’État met la main au porte-monnaie avec des aides**.** Elles vont de 5.000 à plus de 10.000 euros selon le dernier dispositif mis en place en mars dernier.

Les mains dans la machine, Nicolas tempère un peu l’engouement. “Ce n’est pas l’unique solution, la pompe à chaleur ne va pas résoudre tous les problèmes de votre maison, si c’est une passoire thermique ça ne changera rien”, développe-t-il. “Il faut de l’isolation sur les murs, du double vitrage, c’est un tout.”

Difficultés de recrutements

Dans le magasin de SBF Energies à La Motte-Servolex (Savoie), les pompes à chaleur dans leurs cartons s’accumulent dans l'espace d’accueil. Au standard, le téléphone sonne très souvent pour demander des renseignements sur le coût du passage à la pompe à chaleur. “On réalise 20 devis par semaine”, indique Jérôme Applagnat, patron de l’entreprise. “La demande a explosé depuis deux ans, en même temps que la hausse des prix de l’énergie, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde”.

Dans son entreprise qui existe depuis plus de 15 ans, Jérôme Applagnat a du mal à recruter de nouveaux installateurs de pompes à chaleur. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Son agenda est rempli jusqu’en novembre, mais faute de main d'œuvre, Jerôme Applagnat est obligé de faire patienter ses clients. “On est une douzaine de salariés, on aimerait recruter un binôme d’installateurs et un technicien de maintenance juste pour répondre à nos clients, mais on ne trouve pas”, dit-il. Alors, ce dirigeant savoyard compte aussi sur la promesse d’Emmanuel Macron de recruter 30.000 installateurs d’ici 2027.