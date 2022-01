Savoie : des agents de sécurité font grève pour que leur profession soit mieux reconnue

Nous les croisons tous les jours, dans les magasins, à l'entrée de bâtiments publiques, mais nous passons parfois sans vraiment les voir. Les agents de sécurité font partie de notre quotidien mais ils dénoncent un manque de reconnaissance de leur profession dans la société, dans les médias, mais aussi au niveau des salaires qu'ils perçoivent. Pour ces raisons, certains se mettent en grève en Savoie ce jeudi 27 janvier. Un rassemblement est prévu à 9h devant l'entreprise Panthera à Chambéry.

En première ligne pendant la crise sanitaire

"J'ai travaillé dans un supermarché au début de la pandémie et j'ai eu beaucoup de conflits avec des personnes qui ne voulaient pas mettre leurs masques. L'un d'entre eux m'a jeté ses courses sur le visage et un monsieur a carrément vidé son chariot devant mes pieds", témoigne une agent de sécurité savoyarde qui fait ce métier depuis cinq ans. À Chambéry deux autres agents ont même été blessés par balles alors qu'ils contrôlaient les pass sanitaire requis pour accéder au Parc du Verney où se tenait la quinzième édition d'Odysséa, une course caritative contre le cancer du sein.

Ces cas sont certes extrêmes, mais ils reflètent un risque constant que les agents de sécurité ressentent au quotidien. "La crise sanitaire a souvent son rôle à jouer puisqu'on voit qu'elle a cristallisé au sein de la société deux camps qui s'affrontent et l'agent de sécurité se retrouve parfois entre ces deux camps et on les prend aussi un peu pour cible", explique Fabrice Perrin délégué Force ouvrière et agent de sécurité.

Des salaires jugés trop bas

Alors face aux risques qui augmentent et aux missions de plus en plus nombreuses, les syndicats demandent des hausses de salaires. "Ce qu'on trouve assez dramatique c'est qu'on s'est fait dépasser par le SMIC alors qu'on doit passer des diplômes difficiles, avoir une carte professionnelle. Par rapport au risque, même si l'argent ne résout pas tout, il y a quand même ce manque de considération financière qui est présent. Et pas que la considération financière d'ailleurs", précise Stéphanie Grange, déléguée CGT dans la branche.

Ces professionnels de la sécurité tiennent aussi à redorer l'image des agents de sécurité car le secteur souffre d'un manque d'attractivité et peine à recruter. "On a souvent été considérés comme des gens simples d'esprits alors qu'on a des diplômes, qu'on travaille avec la police et les pompiers. Donc il faut que cette stigmatisation cesse, et puis qu'on reconnaisse la dureté du travail qui est de nuit et qui est mal rémunéré", raconte Corine Ferrara, agent de sécurité. Les heures de nuit sont majorées à 10%, comme les dimanches.