Savoie : des centaines de colis en retard dans des centres de livraisons

Illustration. Environ 500 colis sont toujours en attente de livraison en Savoie à cause d'un prestataire en liquidation judiciaire.

Chaque jour, une file d'attente se forme devant le centre de tri Chronopost de Chambéry et d'Albertville. La même rengaine depuis quelques temps, car environ 500 colis sont encore en attente de livraison ce dimanche, et ce chiffre était encore plus gros il y a peu. Derrière ces retards à rallonge, il y a la fin d'activité d'un des transporteurs dans le département.

Difficultés en Maurienne

L'entreprise a arrêté de fonctionner début septembre, alors qu'elle assurait 12 des 45 tournées gérées par ces centres. De nombreuses zones ont donc été concernées, malgré la mise en place de renforts et d'intérimaires. Les facteurs ont récupéré les petits paquets, mais pour les plus grosses livraisons ça coince.

Certains tentent donc leur chance directement dans ces centres de tri pour récupérer leurs colis. La plupart des difficultés se concentrent désormais dans le secteur de la vallée de la Maurienne. Un retour à la normale est attendu dans la semaine. Seulement, pour l'instant aucun repreneur n'a été trouvé pour couvrir ces endroits en difficulté.