Savoie : EDF va fournir de l'électricité à bas prix au producteur d'aluminium Trimet pendant 10 ans

Plusieurs ministres sont en Savoie ce lundi. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique est attendue chez Trimet à Saint-Jean-de-Maurienne, avec Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie. Ils viennent notamment pour la signature du premier contrat EDF de long terme avec l'un des principaux fabricants d'aluminium européens. Les ministres se rendent ensuite dans l'après-midi chez Ugitech, l'acierie qui a repris le site de Ferropem à la Léchère en début d'année. Roland Lescure était l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce lundi matin.

France Bleu Pays de Savoie - Vous allez annoncer la signature du premier contrat de long terme entre EDF et Trimet pour faire face à la crise énergétique, qu'est-ce-que c'est que ce contrat ?

Roland Lescure - "Trimet, c'est 600 employés aujourd'hui, 500 il y a dix ans. Donc l'entreprise est en croissance et là, on donne de la visibilité sur les dix ans qui viennent. Donc l'aluminium, évidemment, est au cœur de la transition écologique. C'est un tiers de la production française et EDF s'engage, dans le cadre de ce contrat, à fournir de l'électricité à prix raisonnable dans les dix ans qui viennent. C'est une très bonne nouvelle pour la région."

Qu'est ce que ça va changer ce contrat de long terme?

Roland Lescure - "En fait, ça donne de la visibilité à l'entreprise qui va pouvoir investir, se développer, et ce, sans trop s'inquiéter. Alors ça ne veut pas dire que les prix de l'électricité ne vont pas bouger pour Trimet, mais ils vont suivre les prix de l'aluminium. Donc quand l'aluminium monte, ils vont peut être payer un peu plus. Quand l'aluminium baissera, ils vont payer un peu moins. Donc on a un alignement entre EDF, le producteur et Trimet, le consommateur, lui même utile pour la production d'électricité. Vous savez qu'on va investir beaucoup dans des nouveaux réacteurs nucléaires. Pour ça, il va falloir construire notamment des nouveaux câbles. Ça tombe bien, Trimet en produit."

Ces contrats avec EDF à long terme ne vont concerner que les grosses entreprises énergivores. Qu'est-ce-que vous répondez aux plus petits, qui comme les boulangers, les hôteliers-restaurateurs , sont encore pris à la gorge par des factures qui ont au moins doublé ?

Roland Lescure - "D'abord sur les gros, on va utiliser cet exemple de Trimet pour lancer une consultation parce que c'est un exemple de contrat. Il y a quand même beaucoup d'industries qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle énergo-intensive, qui consomment beaucoup d'électricité. Donc aujourd'hui, j'annonce le lancement d'une consultation tout l'été. On va leur écrire pour qu'ils nous répondent sur leurs besoins en volume et en prix pour les dix ans qui viennent.

Pour les plus petits, on a mis en place un dispositif d'aides. J'entends qu'évidemment que ce n'est jamais suffisant face à des hausses de prix qui, pour certaines, ont été très importantes. Mais on est quand même le pays en Europe qui a le plus aidé les consommateurs, que ce soit les ménages ou les petites et moyennes entreprises. Et on espère bien que dans les années qui viennent, ça va se calmer. On travaille pour ça."

Vous vous rendez aussi chez Ugitech, cette aciérie qui a repris en début d'année le site de Ferropem à la Léchère, où en est le dossier ?

Roland Lescure - "Alors là aussi, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que ça a été un dossier difficile avec un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été plutôt bien négocié, même si les salariés ont dû effectivement quitter l'entreprise. La plupart d'entre eux ont retrouvé un emploi, mais le site était un peu en déshérence. Ugitech annonce la reprise de ce site, qui plus est pour faire de l'acier recyclé. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'industrie de demain, qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, et permet une industrie plus durable. Nous, on est très heureux que ce soit aussi une entreprise locale."

Selon la CGT, près de la moitié des ouvriers licenciés chez Ferropem vont engager une procédure devant les prud'hommes d'Albertville. Ils contestent le motif économique du licenciement. Qu'est ce que peut faire l'Etat sur ces sujets?

Roland Lescure - "D'abord, l'Etat a accompagné le plan de sauvegarde de l'emploi pour s'assurer qu'il soit correct vis à vis des salariés qui ont perdu leur emploi à cette occasion, en termes financiers, mais aussi en termes d'accompagnement à la transition. Ensuite, l'Etat s'engage dans la reprise des sites. On a beaucoup travaillé pour la reprise du site, Évidemment, qui dit reprise de site, dit emplois à venir. Et ça, c'est quand même l'essentiel.

Le défi aujourd'hui, c'est de passer de l'économie d'hier et d'aujourd'hui à l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et l'Etat? Il a un rôle très important pour accompagner les industriels, évidemment les sites industriels, mais aussi les salariés. Autre exemple évident, c'est le passage du moteur thermique au moteur électrique. On a malheureusement des entreprises qui vont souffrir, qui étaient très exposées aux moteurs thermiques. Il faut qu'on arrive à accompagner les salariés de l'un à l'autre. Et ça, on le fait notamment dans le cadre notamment de France Travail, qui est la nouvelle organisation qui va appuyer beaucoup la formation et la transition des salariés dans ces industries qui, elles aussi sont en transition."