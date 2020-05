Les cafés et restaurants pourraient rouvrir dès le 2 juin dans les départements classés en "vert" concernant l'évolution de l'épidémie, selon les annonces d'Edouard Philippe ce jeudi 14 mai.

Savoie et Haute-Savoie : les bars et restaurants pourraient rouvrir le 2 juin

C'est l'une des annonces d'Edouard Philippe ce jeudi, lors de la présentation du plan de relance du tourisme, représentant "pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros". Les cafés et restaurants pourraient rouvrir dès le 2 juin dans les départements classés en "vert" concernant l'évolution de l'épidémie, et en suivant des mesures sanitaires strictes. Une décision sur cette date de réouverture sera fixée dans la semaine du 25 mai.

Cette annonce fait partie d'un plan de relance général sur la filière tourisme et ses 62.000 entreprises durement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Malgré ces annonces, certains professionnels pourraient reprendre leur activité avec moins de salariés. Ainsi, Karine, propriétaire d'un bar à Annecy, confiait à France Bleu Pays de Savoie il y a un mois, qu'en cas de réouverture en juin, elle aurait 30.000 euros de dettes et ne savait pas encore si elle pourrait repartir avec ses six salariés.

Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août, a également précisé le Premier ministre.

Il pourrait y avoir des restrictions localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

Plafond des Tickets Resto relevé mais pas de TVA abaissée

Deux revendications du secteur ont été partiellement entendues : le recours à l'activité partielle sera possible jusqu'à fin 2020 pour les entreprises du tourisme et de l'évènementiel, tandis que l'accès au fonds de solidarité, pour les entreprises du secteur des cafés hôtels restaurants, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture, sera prolongé jusqu'à fin septembre (les professionnels le demandaient jusqu'à la fin de l'année).

En revanche, le gouvernement n'a pas fait de geste sur la TVA, qu'un collectif de restaurateurs emmené par Olivier Bertrand, le patron du groupe Bertrand (Quick, Burger King, Hippopotamus...) souhaitait voir abaissée à 5,5%.

Pour "soutenir la demande" et inciter les Français à retourner dans les restaurants lorsqu'ils pourront rouvrir, le plafond journalier des tickets-restaurants sera également doublé, à 38 euros, et leur utilisation sera autorisée les weekends et jours fériés, jusqu'à fin 2020.