Savoie et Haute-Savoie : les communes subissent de plein fouet l'augmentation des prix de l'énergie

Depuis quelques mois, le prix de l'électricité et du gaz a été multiplié par cinq, voire plus. Une augmentation qui se répercute directement sur le budget des communes de Savoie et Haute-Savoie. Pour certaines, cela représente un gonflement de la facture entre 15 et 40%.

A Saint-Jeoire-en-Faucigny dans la vallée de l'Arve (Haute-Savoie), le maire a déjà chiffré la répercussion de l'augmentation des prix de l'énergie sur son budget éclairage et chauffage. "Cela se traduit par +15%, on n'est pas loin des 30.000 euros supplémentaires", explique Antoine Valentin.

Une augmentation de la facture entre 15 et 40%

Depuis quelques mois, le prix de l'électricité et du gaz a été multiplié par cinq voire plus. Une augmentation qui se répercute directement sur le budget des communes. Pour certaines, suivant le type d'énergie, cela représente un gonflement de la facture entre 15 et 40%.

Les maires commencent à se demander où trouver l'argent pour pouvoir compenser ces hausses. Contrairement aux particuliers pour lesquels les tarifs sont régulés, les collectivités sont soumises au marché.

Le maire de Saint-Jeoire-en-Faucigny dans la vallée de l'Arve se sent démuni et prévient déjà qu'il n'est pas question de jouer sur les impôts locaux, ce sont donc les investissements qui pourraient être impactés dès l'année prochaine.

"Malheureusement on n'a pas le choix, je ne me vois pas descendre le chauffage de la cantine de deux degrés" - Le maire d'Hauteville-sur-Fier

Une note salée qui inquiète le maire d'Hauteville-sur-Fier dans l'Albanais. Il subit aussi de plein fouet la hausse du fuel qui permet de chauffer l'école et la mairie. "Il n'y a pas si longtemps que ça on payait le litre de fuel 60 ou 70 cts le litre, là, la livraison qu'on a faite en début d'année, on est à 1 euros", déplore Roland Lombard. "Malheureusement on n'a pas le choix, je ne me vois pas descendre le chauffage de la cantine de deux degrés".

Devant ces augmentations, ce maire haut-savoyard envisage de changer de système de chauffage, voire de stopper l'éclairage public la nuit pour faire des économies. Comme l'a déjà fait Nicolas Rubin, le maire de Châtel et président de l'association des maires de Haute-Savoie : "Nous on a fait le choix de réduire drastiquement l'éclairage public la nuit donc on a fait des économies importantes. Il faut donc amortir ces augmentations des prix de l'énergie par ce type d'initiatives, mais on n'a pas trop de marge de manœuvre".

Les maires des petites villes de France demandent des mesures de soutien

Certaines communes s'en sortent mieux, comme la Motte-Servolex. Elle fait partie des communes qui ont signé des accords cadres avec les fournisseurs d’énergie ce qui leur permet de lisser les augmentations.

L'association des maires des petites villes de France a écrit au Ministre de l’Economie et des Finances pour l’alerter sur la hausse du coût de l’énergie pour le budget des communes et demander la mise en place d’une "dotation énergie" pour les soutenir.