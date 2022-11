Restos du Cœur : "Avec le gaz et l'électricité, si en plus on doit rajouter les courses, c'est trop compliqué"

Sans eux, plus d'un million de personnes en France n'auraient pas de quoi remplir leur frigo. La 38e campagne d'hiver des Restos du Cœur comment officiellement ce mardi, alors que l'association crée par Coluche en 1985 apparaît de plus en plus indispensable à des milliers de familles. Depuis le Covid et avec les augmentations des prix de l'énergie ces derniers mois, les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreux.

Une situation qui se dégrade

C'est aussi le cas chez nous en Pays de Savoie. "La situation se dégrade", confie Catherine Sevezen, co responsable du centre de distribution des Restos à Chambéry-le-Haut, où comme ailleurs, le nombre de bénéficiaire devrait encore augmenter. "On avait 400 inscrits en début de campagne l'année dernière, et là on en a déjà 500", poursuit-elle, en ajoutant que depuis cette année, les dépenses liées l'eau, l'électricité ou encore le gaz sont prises en compte lors de l'inscription des bénéficiaires aux Restos du Cœur.

Parce que le coût de la vie augmente. C'est ce qui a poussé Jonathan, 19 ans, et Kathleen, 18 ans, à venir au centre de distribution. "Je suis en CDI mais ça ne paye pas assez", explique le jeune homme, qui fait 30 kilomètres chaque jour pour aller travailler. "Avec le gaz, l'électricité et l'eau, si en plus on doit rajouter les courses, c'est trop compliqué", enchaîne sa compagne, maman d'une petite fille de trois mois. "Donc on préfère venir là pour bien manger."

Entre 12 et 15% de bénéficiaires en plus en Haute-Savoie

Une tendance malheureusement confirmée par le président des Restos du Cœur en Haute-Savoie. "Nous avons entre 12 et 15% de bénéficiaires en plus", explique Joël Possich, qui était l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce mardi . "Nous avons modifié nos barèmes pour aider encore plus de personnes. Nous avons beaucoup de personnes qui dorment désormais dans leurs voitures, il y a aussi beaucoup de jeunes sans ressource, des étudiants, des SDF ... Bref ça augmente de partout." Joël Possich rappelle également que les bénévoles, eux aussi, subissent ces hausses du prix de l'énergie et l'inflation. "Pour l'instant, ils sont extrêmement motivés, mais si le carburant augmente trop, j'ai peur que certains ne puissent plus venir nous aider", confie le président des Restos du Cœur en Haute-Savoie.