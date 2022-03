Savoie et Haute-Savoie : une fréquentation exceptionnelle en station pour les vacances de février

À l’heure où les vacances s’achèvent, les stations de Savoie et Haute-Savoie enregistrent une fréquentation exceptionnelle avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 90%. Le bilan dépasse même les espérances, en avance de cinq points par rapport à 2019/20.

7% d'augmentation de la fréquentation

L'observatoire Savoie Mont Blanc explique que "ces vacances enregistrent une fréquentation équivalente sur chacune des semaines en raison de la configuration des calendriers scolaires permettant un meilleur étalement de l’affluence vers les montagnes. Ces quatre semaines ont aussi été marquées par une progression inédite de sept points en un mois résultant principalement des réservations françaises de dernière minute de la zone C."

Ces très bon chiffres s'expliquent par le retour du ski, un bon enneigement et une très belle météo. "Cet engouement pour la montagne, tout comme l’envie de dépaysement et de profiter des belles conditions d’enneigement s’est aussi fait sentir auprès des clientèles internationales avec le retour des Britanniques privés de séjours en fin d’année, et des Belges et Néerlandais notamment la toute dernière semaine", note Michaël Ruysschaert, le directeur général de Savoie Mont Blanc.

Dans la station village de Valloire en Maurienne, les derniers vacanciers sont repartis avec du soleil plein la tête et les professionnels du tourisme ont l'impression de renouer avec une saison normale, à l'image d'Hervé Saint-Bonnet qui tient le Christiana hôtel depuis 22 ans. "En 35 ans de saisons, nous n'avions jamais connu d'arrêt comme on a eu avec le Covid. Ça fait du bien de retrouver nos clients et nous réalisons de belles vacances de février".

Un taux d'occupation de 96% à Valloire, "c'est vraiment énorme"

Et cette fréquentation exceptionnelle se vérifie aussi à Valloire qui enregistre un taux d'occupation de 96%. "C'est vraiment énorme", se félicite Emmanuelle Lacoste, la directrice de Valloire tourisme. "Tout le monde est satisfait, tout le monde travaille, c'est le retour à la normale après deux ans de saisons compliquées. "

Partout le cocktail, soleil et neige, a bien fonctionné. A l'Esf de Valloire, les 75 moniteurs ont même eu du mal à répondre à la demande. "On a des moniteurs qui sont partis plus tôt à la retraite, d'autres qui ont changé d'orientation, donc on a eu du mal parfois à satisfaire les besoins, mais on est très contents de ces vacances de février", raconte le directeur de l'ESF, Christian Magnin. Il est rejoint par son collègue de l'ESI, "on était un peu fébrile de ne pas retrouver notre clientèle, mais elle a répondu présente. Et on sent vraiment l'envie de refaire du ski après deux années blanches quasiment."

Quant aux vacances de printemps, "le taux d’occupation prévisionnel atteste déjà d’une progression de 7% par rapport à un hiver normal", indique Carole Duverney, la responsable de L’Observatoire Savoie Mont Blanc.