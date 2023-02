Savoie : incendié en novembre, le télésiège des Ebats a rouvert ce samedi au Revard

Des sourires et de la joie : une page se tourne dans la station de ski du Revard dans les Bauges en Savoie. Le télésiège des Ebats, victime d' un incendie d'origine criminelle en novembre dernier , a repris du service ce samedi 4 février.

Le domaine skiable du Revard (qui fait partie de Savoie Grand Revard) est donc désormais ouvert à 100% pour ce début des vacances d'hiver, 70% des pistes étaient jusque là fermées . "Ca fait vraiment plaisir, on a réussi !" explique Arnaud Equy, le directeur de Savoie Grand Revard. "C'est une vraie satisfaction de pouvoir rebondir !".

Près de 700.000 euros de travaux

"Les travaux ont été opérés d'une main de maître avec beaucoup d'entreprises localisées dans la vallée, dans l'agglomération, c'est un chantier exceptionnel, par sa rapidité, une prouesse technique mais aussi humaine surtout, il y a eu l'entraide montagnarde, ce qui nous a permis aujourd'hui d'ouvrir pour ces vacances de février" ajoute Arnaud Equy. "On a pu réembaucher nos personnels, six ou sept personnes en temps plein pour le télésiège puis toutes les personnes qui travaillent comme saisonniers sur les activités de commerce, la location, les moniteurs de ski ; tout le monde peut réembaucher ses équipes et c'est une très bonne nouvelle".

"C'était un gros défi à mettre en place, des plannings à tenir, on a eu des équipes très réactives et professionnelles" précise Jérémy Anthonioz, le chef d'exploitation sur Savoie Grand Revard qui gère les remontées mécaniques. "On a dû refaire deux chalets, toutes les armoires de commandes de puissance, un moteur thermique et changer le câble, de 17 tonnes, il y a eu vraiment un gros boulot à faire".

L'enquête menée par les gendarmes est toujours en cours concernant cet incendie criminel du télésiège des Ebats, la station a renforcé la surveillance depuis, avec notamment des caméras.

La joie des skieurs au Revard après la réouverture du télésiège des Ebats. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Un grand bonheur de retrouver le télésiège et les pistes"

Cette réouverture, c'est beaucoup de joie pour les skieurs du coin qui étaient privés du télésiège des Ebats, des pistes rouges et noires de la station. Ils étaient ravis de les retrouver ce samedi matin. "On ressent de la joie sur ce télésiège, ça fait vraiment su bien de revenir skier dans notre station, celle où on a appris le ski" raconte Quentin, 16 ans. Il est venu tôt ce samedi avec des ses copains, tous habitent à moins d'une demi heure du Revard. "On pensait ne pas revoir le télésiège de la saison, on est vraiment content, c'est vraiment bien, on peut retourner se faire plaisir sur les pistes" ajoute Etienne.

"C'est vraiment du bonheur, on l'attendez depuis deux mois, la neige est tip top, on profite avec mes deux filles ; c'était la colère, l'incompréhension après cet incendie" ajoute Christophe, père de famille savoyard qui habite juste à côté de la station.

