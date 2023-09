Savoie : la brasserie du Mont-Blanc rachetée par le groupe belge Duvel Moortgat

La brasserie du Mont-Blanc est désormais belge. L'entreprise savoyarde vient d'être rachetée par le groupe Duvel Moortgat, qui possède désormais 13 brasseries dans le monde et qui souhaite renforcer sa présence sur le marché français. La brasserie du Mont-Blanc, qui compte aujourd'hui une soixantaine de salariés, à La Motte Servolex (Savoie), a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros l'an dernier. Ce rachat va permettre à l'entreprise "de passer à l'âge adulte", selon les mots de Sylvain Chiron, dirigeant de la brasserie du Mont-Blanc.

ⓘ Publicité

"On était arrivés au bout de ce qu'on savait faire"

"On a fait un bon bout de chemin, aujourd'hui on est à 110.000 hectolitres, vous trouvez la bière du Mont-Blanc un peu partout dans les Pays de Savoie, dans les bars, les supermarchés, mais finalement pas tellement en dehors... nous on était arrivés un peu au bout de ce qu'on savait faire 'avec nos petits bras', entre guillemets", explique Sylvain Chiron, qui a relancé la brasserie en 1999. Pour se faire une place sur le marché français, il a donc vendu une partie de son bébé. "On a cédé la majorité du capital, mais on garde quand même une part significative, je n'ai pas tout vendu, loin de là".

Blondes, rousses, vertes à l'assaut du marché français

Sylvain Chiron, dirigeant de la brasserie du Mont-Blanc (à droite), et Michel Moortgat, le PDG du groupe Duvel Moortgat © Radio France - Tommy Cattaneo

L'entreprise va pouvoir se développer grâce aux moyens du groupe Duvel. "On peut surtout apporter de la distribution et de la commercialisation en France", précise Michel Moortgat, le PDG du groupe Duvel Moortgat. "Il y avait 3 commerciaux à la brasserie du Mont-Blanc, nous en avons 80, donc ça devrait quand même aider à distribuer ces bières magnifiques auprès du plus grand nombre". D'abord en France, et pourquoi pas au-delà ensuite. "Aujourd'hui, on vend les bières Duvel et la Chouffe dans plus de 40 pays dans le monde, il n'y a pas de raison que les bières du Mont-Blanc ne puissent pas participer à cette expansion".

loading

Des embauches à venir

"Ils vont nous apporter beaucoup en terme industriel, on va dire qu'avec 5 titres de champions du monde, on sait à peu près faire de bonnes bières, mais on ne sait pas forcément les faire en aussi grande quantité qu'il faudrait, donc là, ils vont nous être d'une aide précieuse, tout ça dans le respect de ce qu'on a fait jusqu'ici", insiste Sylvain Chiron. Les installations de la brasserie du Mont-Blanc sont amenées à s'agrandir mais resteront en Savoie. L'entreprise prévoit aussi de recruter dans les prochains mois.