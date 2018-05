Opération coup de poing ce jeudi matin de la CGT Energie Savoie. Les salariés ont bloqué les compteurs de plus de 300.000 Savoyards sur les heures creuses, empêchant le passage en heures pleines. Le courant est également coupé en gare de Chambéry ce jeudi matin.

Chambéry, France

8H00 : la CGT Energie a également coupé le courant à la gare de Chambéry. Une action symbolique réalisée avec "nos camarades cheminots", explique la CGT Energie. Il n'y a plus de lumière en gare "pour montrer que les services publics c'est un tout, et que nous sommes tous complémentaires". Le courant sera remis dans la journée par les services d'astreinte.

Opération coup de poing de la CGT Energie Savoie ce jeudi matin. Pas de black out mais des factures d'électricité réduites pour plus de 300 000 Savoyards. La FNME CGT proteste contre la future ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques qui permettrait à des entreprises privées de s'emparer de l'électricité et de "faire monter les prix".

Ils ont voulu faire "ce cadeau" aux usagers, clients Enedis pour "montrer que les salariés sont du côté de l'usager", explique Fabrice Coudour, secrétaire général de la CGT Energie Savoie. Les agents sont en grève au moins jusqu'à fin juin et ce jeudi, plusieurs actions symboliques sont prévues dont un rassemblement à la centrale de Super Bissorte en Maurienne.

A partir de 6 heures, heures creuses pour toute la Combe de Savoie

D'Aix-les-Bains à Saint-Pierre d'Albigny c'est à dire tous les habitants de la Combe de Savoie et les Chambériens paieront l'électricité moins chère puisque les salariés CGT vont empêcher le passage en heure pleine vers 6 heures du matin.

Les salariés ont agi avant que le soleil ne se lève, à l'heure où les compteurs passent en heure pleine. L'opération dure 30 secondes. Répartis sur 20 points stratégiques sur des gros relais d’électricité. Le blocage pourrait durer jusqu'à midi voire jusqu'à ce jeudi soir, le temps que les équipes interviennent. Une opération très risquée pour les syndicalistes, illégale. Leur employeur Enedis pourrait porter plainte comme il a déjà fait dans d'autres régions.

Ce jeudi, la CGT Energie Ain et CGT Energie Isère rejoignent le mouvement de la CGT Haute-Savoie et Savoie.