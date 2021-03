Savoie : la direction de Socla Watts annonce la fermeture du site de Mery, 52 emplois menacés

"C'est un choc" raconte le délégué syndical CGT des salariés. D'ici la fin de l'année 2021, la direction de Socla Watts a l'intention de fermer son usine de Mery en Savoie. Au moins 52 salariés sur les 86 présents sur le site, sont menacés.

Si depuis plusieurs années, le groupe Watts cherche à faire baisser ses coûts de production, "on s'attendait à de nouvelles modifications dans l'entreprise, mais au point de liquider, non" balaie Jacky Perot. Le délégué syndical CGT du personnel voit dans la fermeture de son usine, "un manque de bénéfices pour les actionnaires". La direction parle de "maintenir sa compétitivité et d’améliorer la satisfaction de ses clients".

"Ils ont pris, ils ont encaissé et maintenant ils nous laissent à la rue." - Jacky Perot, délégué syndical CGT chez Socla Watts

Le projet de réorganisation de l'entreprise prévoit à ce jour "le transfert d’une partie des activités du site de Mery vers celui de Virey-le-Grand" en Saône-et-Loire. Il s'agit de la conception de vannes dites papillon spécifique. Quant à la production du modèle standardisée, la direction de Socla Watts contactée par France Bleu Pays de Savoie refuse de donner plus de précisions avant la présentation du projet complet aux salariés. En revanche, d'après la CGT il est certain que l'entreprise a l'intention de délocaliser ses machines en Asie, pour produire les vannes standardisées à moindre coût.

La grève débute lundi

"Ça fait des mois et des mois qu'on trime, on a fait des affaires même pendant cette période de covid-19. L'entreprise n'a pas fermé, les salariés ont été fidèles à leur poste, ont fait des heures supplémentaires pour montrer qu'on était là, qu'on était capables et fiables. C'est pas honnête" lance dégoûté Jacky Perot. Avant le début des négociations du PSE mardi, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la direction a déjà promis "des mesures d'accompagnements aux salariés".

"Faire partir 82 personnes avec une poignée de billes dans les poches ? C'est non." - Jacky Perot, délégué syndical CGT chez Socla Watts

Pas question pour la CGT d'encaisser la nouvelle sans riposter. Dès lundi, les salariés de l'usine de Mery se mettront en grève. "On va se battre" annonce déjà Jacky Perot, évoquant les nombreux salariés cumulant 35 à 38 ans d'ancienneté. "Imaginer retrouver un emploi à cet âge avec le covid-19 ? Ça va être la galère" anticipe déjà le délégué syndical. La direction assure être déjà à la recherche d'un potentiel repreneur.