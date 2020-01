Savoie : la station de ski des Karellis veut grandir en restant humaine

Montricher-Albanne, France

Les Karellis est la seule station des pays de Savoie où toutes les pistes sont teintées de rouge, sensibilité collectiviste. Modèle unique d'économie circulaire. Les hébergeurs financent une partie des remontées mécaniques par exemple, ils gèrent aussi en coopérative les commerces de la station. On est dans la mutualisation et la co-gestion, y compris pour le déneigement.

► Au tout début, il y a une association "Renouveau" qui a inventé ce modèle. Les habitants ont vendu pour une bouchée de pain leurs terrains pour que la station de ski se crée et sauve l'emploi dans la vallée de la Maurienne. C'est aux Karellis que sont nés les premiers foyers pour accueillir décemment les 500 saisonniers - une majorité de locaux, aux contrats consolidés. "Renouveau" a passé la main il y a quelques années.

►"Le changement dans la continuité" résume l'évolution de la gouvernance aux Karellis, station de ski atypique en Savoie, pionnière de l'économie sociale et solidaire depuis sa création en 1973 par Pierre Lainé (âgé aujourd'hui de 97 ans).

► Après plus de 45 années d'existence sur le même modèle, la station change ses statuts depuis novembre 2019. La commune de Montricher-Albanne qui possède tous les terrains et les hébergeurs - uniquement des Villages Vacances - prennent les rennes directement, sans passer par un délégataire de service public qui était une association nationale (Villages Clubs du Soleil).

Autour de madame la maire, les acteurs de la nouvelle gouvernance des Karellis © Radio France - Christophe Van Veen

En résumé, rien ne changera pour le skieur, la population locale sera encore plus impliquée et surtout les valeurs ne bougeront pas d'un iota.... tout en développant la station.

"Les Karellis ne seront jamais une station comme les autres"

"Les habitants prennent davantage de responsabilités" explique l'adjoint en charge du tourisme Gilbert Edmond. Concrètement, la voirie, le déneigement, et les réseaux (eau etc..) seront gérés en direct par la commune. Les six villages-vacances s'occupent du cabinet médical et du foyer des saisonniers. Pour le reste, "les Karellis ne sera jamais une station comme les autres" résume le nouveau directeur de l'office de tourisme Fabrice Pérez.

Madame la maire de Montricher-Albane, Sophie Verney, garantit l'ADN aux forts accents égalitaires : "On n'a pas vocation à concurrencer les autres stations. Nous restons modestes. Tous les terrains appartiennent à la commune. Même les futurs hôtels signeront des baux emphytéotiques. Il n'y a pas de lits froids, de résidences secondaires. Il n'y a pas ici de spéculation. Mais nous devons aussi investir pour nous moderniser."

Les Karellis, c'est 15 remontées mécaniques © Radio France - Christophe Van Veen

"Les Karellis" va grandir en restant populaire

La peur chez les skieurs serait de voir les forfaits grimper en flèche. Christophe Baudo, le directeur des 530 hectares de domaines skiables, est rassurant : "On a des forfaits adultes pour la journée à 29 euros. Pour 60 kilomètres de pistes ! On se battra pour offrir le même rapport qualité-prix qui n'existe nulle part ailleurs".

Le trésor caché de la Maurienne pourrait avoir la tentation de privatiser à tour de bras et décupler son offre de pistes. Mais ce n'est la volonté de personne. Pour Christophe Baudo, "on accueille 3.000 skieurs alors qu'on a la place pour le double. Mais c'est ce qui fait notre succès. On skie sans pression. On ne risque pas de se faire rentrer dedans. Venez essayer ! "

Le succès ne se dément pas, mais il faut investir

Les Karellis, c'est 75 % de remplissage en hiver - taux record - avec des séjours "tout compris" - ski plus pension - , commercialisés via des villages vacances. Le chiffre d'affaire des remontées mécaniques est de quatre millions d'euros, il est garanti avant même le début de saison.

Les trois quarts de la clientèle sont amenés par ces six villages-vacances, avec une grande majorité de familles.

Le dernier quart de la fréquentation vient pour la journée. Ce sont des Savoyards qui connaissent le bon plan.

► Le système vertueux a pourtant ses limites pour le nouveau directeur de l'office de tourisme Fabrice Pérez. "A terme, le mono-produit est un risque. On ne peut pas continuer à ignorer les nouveaux désirs de la clientèle. On va repenser les séjours avec des séjours courts par exemple. On manque d'offre hôtelière. Avec le changement de gouvernance, on rebat les cartes et tout le monde est d'accord pour investir de manière raisonnée sans dénaturer l'âme des Karellis."

Fabrice Pérez nous livre son idée de slogan pour la marque : "Les Karellis, on s'y retrouve". Sous-entendu, on s'y retrouve financièrement et on s'y retrouve en famille. On se retrouve aussi au calme, soi-même avec la montagne.

Il y aura de nouveaux logements intégrés à la nature © Radio France - Christophe Van Veen

Passer à 3.000 lits : une évolution raisonnable

La commune doit investir comme l'explique l'adjoint Gilbert Edmond : "On doit passer de 2.200 à 3.000 lits pour un meilleur équilibre financier. Mais toujours dans le même système. Pas de lit froid, pas de résidence secondaire. Cela reste une évolution raisonnable. C'est dix fois moins que dans les autres grosses stations du coin."

Cette croissance de la station est au cœur du nouveau Plan Local d'Urbanisme dont l'enquête publique s'achève ce samedi.

Comment capter une nouvelle clientèle sans se fourvoyer ?

En 2018, la station avait déjà investi trois millions d'euros pour des enneigeurs afin de garantir le retour-station en ski. Ça va continuer, de manière raisonnable.

D'ici deux ou trois ans, si tous les obstacles administratifs sont franchis, on va voir sortir de terre outre les logements, une auberge de jeunesse et des commerces. En projet, un refuge à 2.100 mètres d'altitude animé par des Mauriennais, une route pour rejoindre directement Valloire, une piste pour accéder à ski au domaine d'Albiez.

► Dès l'an prochain, on compte sur un parking de 150 places au moins, une aire pour une trentaine de camping-cars, sans oublier une piste bleue et un nouveau télésiège de six places (7 millions et demi d'euros) qui vous fait grimper en cinq minutes au sommet de la station avec un panorama extraordinaire sur 360 degrés et vue sur le Mont-Blanc.

Grandir sans perdre son âme, sans s'endetter... les habitants veillent au grain et protègent leur trésor.