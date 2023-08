Savoie : la vente spéciale rentrée d'Emmaüs à Chambéry a du succès

+ 14% pour les classeurs, + 12% pour les cahiers. D'après le dernier panier France Bleu , les prix de certaines fournitures scolaires ont explosé depuis un an. Pour faire face à l'inflation, l'une des solutions, c'est la seconde main. Cette année, la vente spéciale rentrée d'Emmaüs cartonne à Chambéry depuis son ouverture le 9 août. A une semaine de la rentrée, le 4 septembre, les clients se bousculent dans les rayons.

Des fournitures jusqu'à 5 fois moins cher qu'en supermarché

Des boîtes pleines de feutres triés par couleurs, de cahiers, et de classeurs. Tout est soigneusement organisé et étiqueté dans les rayons de cette vente spéciale rentrée. Caroline est venue avec la liste de rentrée de sa fille : "Je réutilise déjà une partie des fournitures de l'an dernier, explique-t-elle. Une collègue m'a parlée de cette vente Emmaüs, j'ai sauté sur l'occasion !", Maman d'une fille de 9 ans, Caroline fait d'abord ses courses ici parce que c'est moins cher. Quelques rayons plus loin, Jessica fait ses calculs. "Ici les petits ciseaux pour enfants coûtent 50 centimes pièce alors que dans le commerce c'est plutôt 2 euros 50. C'est vraiment super intéressant!", note l'assistante maternelle.

A la caisse, les prix font la différence. Virginie a acheté des paquets de feuilles, deux manuels et trois trousses, le tout va lui coûter 8 euros 50. "Dans le commerce j'en aurais eu pour près de 40 euros", compare-t-elle. Sa fille fait sa rentrée en cinquième. "Au collège, c'est encore un autre budget, alors

Rupture de stock pour certains articles

Signe du succès particulier de la vente cette année: l'association est en rupture de stock pour la première fois sur certains articles. Lots de feuilles blanches, cartouches d'encre, gommes, taille crayons sont écoulés. "Ce sont nos derniers classeurs", souligne aussi Sylvie, bénévole à Emmaüs. Elle gère la vente spéciale rentrée depuis 2019 à Chambéry. Elle salue aussi le travail de tri qui a été fait en amont, et conclut : "C'est une vraie réussite !"