Savoie : avec le confinement, le camping du Grand Verney démarre sa saison plus tard que d'habitude

D'habitude, la saison des campings démarre en mars-avril, avec les beaux jours. Cette année, avec le troisième confinement, ça a été retardé. Pour le camping Le Grand Verney, à côté du lac d'Aiguebelette en Savoie, les premiers clients arrivent cette semaine. Roger Bertin en est le gérant.

France Bleu Pays de Savoie - C'est une saison qui démarre avec du retard cette année ?

Roger Bertin - La saison démarre effectivement avec retard puisque nous n'avons pas eu de clientèle pour nos mobil-homes pendant la période de pré-déconfinement.

Est-ce qu'il y a quand même eu du monde qui est venu se confiner chez vous ?

Ceux qui sont résidents, c'est-à-dire propriétaires de mobil-homes, sont venus pendant la période de confinement. Ce sont essentiellement des retraités. C'est leur résidence habituelle, leur domicile légal, pendant la saison d'ouverture du camping.

Ça représente beaucoup de pertes pour vous la crise et les différents confinements ?

En pourcentage, depuis un an, on a bien perdu 5 à 7% du chiffre d'affaires, surtout que c'est une activité qui n'est pas rattrapable . Les week-ends de location du mois d'avril n'ont pas eu lieu, mais ils se rattrapent pas en mai.

Vous avez eu le droit à des aides pour surmonter cette période ?

Nous avons fait en sorte de ne pas solliciter le gouvernement à ce niveau.

Vous la sentez comment cette saison estivale qui démarre ?

Si nous avons une météo favorable, la saison sera très propice à notre activité. Les gens ont été privés de sortie, on sent qu'il y a du frémissement au niveau des réservations pour l'été, à partir du mois de juin et pour juillet et août essentiellement.