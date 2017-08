Savoie : le centre de vacances de Champagny-en-Vanoise mis en vente sur le Bon Coin

Le centre de vacances de Champagny-en-Vanoise est à vendre sur Le Bon Coin ! Son propriétaire, la commune de Roissy-en-Brie en région parisienne, ne pouvait plus le garder faute de moyens. Il pourrait à l'avenir être transformé en logements.

Nostalgie des habitants

Ce centre de vacances "Les Ainés" a fermé il y a trois ans. Aujourd'hui, il faudrait faire au moins trois millions d'euros de travaux pour le remettre en état. C'était le dernier des trois centres de vacances de Champagny-en-Vanoise encore debout. "C'est dommage" réagit Claire, ancienne animatrice aux Ainés. "C'était la découverte de la montagne d'autres enfants qui ne pouvaient pas venir ici."

Joël habite le village depuis 20 ans et a vu les petits devenir grands : "On n'aura plus cette génération d'enfants qui reviendront 20 ans plus tard. Ça faisait travailler les magasins de sport, les moniteurs de ski avec les cours, et une animation en plus sur la station" explique-t-il.

Transformé en logements ?

René Ruffier Lanche, le maire de Champagny en Vanoise, comprend bien la décision du maire de Roissy-en-Brie : "Les communes, avec les baisses des dotations, n'ont pas forcément les moyens de s'occuper des biens qui sont à l'extérieur de leurs communes" explique-t-il. Selon lui, c'est une tendance "plutôt générale".

Pour l'instant la commune de Roissy-en-Brie a eu plusieurs offres, le centre de vacances pourrait à l'avenir être transformé en logements.

