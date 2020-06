Le Département de la Savoie adopte un plan de relance de 40 millions d'euros pour répondre aux conséquences de la crise du Covid-19. Parmi les mesures annoncées : des primes de 1000 euros pour des travailleurs sociaux ou encore des chèques alimentaires et vacances pour les familles précaires.

Savoie : le Département verse des primes aux familles précaires et aux travailleurs mobilisés pendant le Covid

Des chèques vacances sont annoncés pour aider les familles et soutenir le tourisme local

Le Département de la Savoie adopte ce vendredi un plan de relance de 40 millions d'euros de dépenses exceptionnelles pour répondre aux conséquences de la crise du Covid-19. Il s'agit notamment de soutenir la reprise d'activité mais aussi de venir en aide aux plus précaires touchés par la crise sanitaire.

Parmi les mesures annoncées : des primes de 1000 euros pour des travailleurs sociaux ou encore des chèques alimentaires et vacances pour les familles précaires.

1000 euros pour les travailleurs sociaux

Le Département versera une prime de 1000 € aux quelque 2000 salariés des établissements, services et associations travaillant pour les personnes âgées et handicapées non couverts par la prime de l’État (celle-ci concerne notamment le personnel des EHPAD). La prime départementale sera ainsi versée aux salariés des services d’aide à domicile, des résidences autonomie, des établissements pour personnes adultes handicapées, des maisons d’enfants à caractère social ainsi qu’aux assistants familiaux.

600 euros pour les travailleurs non-salariés

Au cours du confinement, de nombreux travailleurs indépendants par exemple ont perdu beaucoup d'argent car ils subissaient une chute de leur activité et n'avaient plus aucune rentrée de recettes sans avoir droit au chômage partiel. Pour eux, le Département propose une aide forfaitaire unique de 600 € majorée en fonction de la composition familiale. Elle sera accordée sous conditions de ressources en tenant compte des revenus du foyer.

Des chèques alimentaires et des chèques vacances pour les familles précaires

Le Département est en charge des collèges. C'est dans ce cadre que des chèques services alimentaires destinés aux familles des collégiens les plus démunies sont annoncés, pour compenser les dépenses engagées par les familles face à l'absence de cantine scolaire. Cette aide, d’un montant forfaitaire de 150 € par élève, leur permettra d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène. Les familles seront invitées à venir retirer leur chéquier d’ici les vacances d’été auprès du collège de leur enfant.

Par ailleurs, un « Bol d’air solidaire » est prévu pour les vacances d’été. Une partie des allocataires de la Caisse d’allocations familiales de la Savoie pourra bénéficier de chèques vacances pour un total de 100 € par famille. Cette mesure concerne les ménages, sous conditions de ressources, ayant des enfants de 8 à 10 ans, soit 8000 familles en Savoie.

Le soutien aux acteurs économiques

Dans ces 40 millions d'euros supplémentaires, le Département de la Savoie annonce une enveloppe de 20 millions pour soutenir le BTP (sécurisation des routes, plan vélo à développer, déploiement des aires de chaînage pour les accès aux stations...). Des budgets sont également alloués aux filières agricoles et aux acteurs du tourisme (pour la mise en place des mesures barrières par exemple)