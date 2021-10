VIDÉO - Savoie : le projet de vague artificielle sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains très commenté

Surfer en Savoie ? Ce sera peut-être bientôt possible. Une entreprise bordelaise, Okahina Wave, a pour projet de créer une vague artificielle, sur le lac du Bourget. Il faut s'imaginer un atoll artificiel de 60 mètres de diamètre, au large de la plage d'Aqualac. A l'intérieur, une onde serait projetée et créerait des vagues de taille et de puissance différentes. Le but : pouvoir surfer, même au cœur des montagnes. Le concept est déjà en cours d'implantation dans plusieurs villes françaises, notamment vers Poitiers, au Futuroscope, où cette "vague artificielle" doit voir le jour l'année prochaine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Qu'en pensent les habitants d'Aix-les-Bains ?

"On a la chance d'avoir un lac qui a toute une rive qui reste naturelle, je trouve ça dommage de rajouter des choses encore artificielles", commente Michèle, pas franchement convaincue. Teddy, lui, demande à voir. "Il y a une part de rêve là-dedans, se dire que c'est possible d'avoir une vague, de pouvoir aller faire du surf... mais quel impact ça aura sur le lac ? Si c'est pour mettre un truc qui pourrit tout au milieu, ça ne sert à rien..."

"On ne coule pas de béton et on ira filtrer les cyanobactéries"

"On ne coule pas de béton, on imperméabilise pas les sols", se défend Laurent Héquily, le fondateur d'Okahina Wave, porteur du projet. "On veut utiliser notre installation comme une sorte d'immense système de filtration, notamment pour aller récupérer des cyanobactéries, avec le réchauffement climatique, les nitrates ont tendance à se développer de plus en plus". Il est même plus ambitieux : "nous allons transformer nos installations en une sorte d'immense nurserie à poissons, ce qui va permettre aux alevins de grandir à l'abri des prédateurs".

Selon Laurent Héquily, ce concept de vague artificielle s'inscrit parfaitement dans le territoire savoyard. "Ici il y a une culture de la glisse qui est très importante, ça peut être sur des pentes neigeuses en hiver, et quand il n'y a plus de neige, l'idée c'est de retrouver d'autres formes de sensations, mais sur une vague". "Plutôt que d'amener une population importante, qui va prendre sa voiture, et se rendre sur la côte atlantique, on va leur permettre facilement d'avoir accès à cette activité sportive, sans avoir besoin de parcourir de longues distances".

Divisions politiques

Le projet divise au sein même du conseil d'agglomération de Grand Lac. C'est une "riviera du n'importe quoi" dénonce sur Facebook, Marie-Claire Barbier, la vice-présidente déléguée à l'environnement et au climat. "C'est mettre une petite touche de vert sur un projet purement commercial qui n'aura pas de répercussions profitables sur la région", estime de son côté, Dominique Fié, conseiller d'opposition La France Insoumise.

"C'est comme si on allait installer une sorte de canon à neige sur la dune du Pilat"

Pour Jean-Claude Croze, maire de Brison-Saint-Innocent et membre de la communauté d'agglomération, ce projet est totalement incompatible avec la démarche de Grand Lac, candidate au label environnemental de l'UNESCO, Man and biosphere, censé récompenser un cadre de vie naturel. "Si on laisse s'implanter ce type d'activité, c'est quand même un coup de canif donné dans l'équilibre qu'on avait trouvé sur la gestion des activités plutôt douces sur le lac du Bourget", rappelle l'élu. "Cela parait assez bizarre que ce projet puisse être compatible avec ce label".

C'est un projet privé (Renaud Beretti)

Certains élus se plaignent même de l'absence de débat au conseil communautaire. Renaud Beretti, le maire LR d'Aix-les-Bains et président du conseil d'agglomération, répond qu'il s'agit d'un projet géré par des investisseurs privés, et qu'à ce stade, aucun débat n'est prévu au sein de l'hémicycle communautaire. Le dossier est désormais entre les mains de la Préfecture de la Savoie. Si l'Etat valide le projet, la vague artificielle pourrait voir le jour d'ici 2023.