Savoie : "les anciens salariés de Ferropem ne se sont pas laissés abattre"

Le métallurgiste américano espagnol Ferroglobe a fermé l'usine de Tarentaise (Savoie), il y a un an. 220 salariés ont perdu leur travail en mars 2022, après des mois de mobilisation et de contre-projets sur le plan économique, politique ou social.

Un PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) est mis en place depuis. Les salariés sont actuellement dans une procédure qui s'appelle congé de reclassement. Il s'agit de permettre aux salariés de bénéficier d'actions de formation et de l'aide d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

"Il y a un état d'esprit qui est dans la recherche réelle de travail" - Moustapha Haddou

Moustapha Haddou est membre de la commission de suivi du Plan de Sauvegarde de l'emploi. Selon cette commission, au 16 décembre environ 80 personnes ont retrouvé du travail dans les usines de la vallée ou en Maurienne, d'autres ont crée leur entreprise. "Dans le détail, on voit que 25 personnes ont retrouvé un CDI, 10 personnes ont signé un CDD de plus de 13 mois, 8 ont crée leur entreprise explique l'ancien représentant du personnel de Ferropem, Moustapha Haddou. "Il y a aussi 24 salariés qui sont sortis du système de congé de reclassement, pour lancer leur activité avec des aides financières de Ferropem comme cela est prévu dans le PSE".

"On a eu dans la chance dans notre malheur, le marché du travail a évolué favorablement depuis la fermeture d'usine"

Pour Moustapha Haddou, les anciens ouvriers de Ferropem sont exemplaires dans leur détermination "c'est plutôt un bilan positif, les salariés ne se sont pas laissés abattre par cette procédure. Certain ont même rebondi sur d'autres projets et ont cherché du boulot avant même que le plan social soit terminé".

Il y a quelque chose de sale qui nous est tombé sur la tête avec ce PSE, il y a eu le moment de colère, mais tous les salariés ont su rebondir. Beaucoup d'entre eux ont même profité de cette situation comme d'une opportunité de faire autre autre, de faire ce qu'ils aimaient" conclu l'ex salarié de Ferropem.

"L'usine du site de Ferropem a un avenir" - le député Vincent Rolland

C'est l'autre bonne nouvelle de ce début d'année 2023. Il y aurait au moins 2 projets industriels pour redonner vie à l'usine, même si rien n'est encore signé et que la discrétion règne. Un de ces repreneurs serait bien implanté localement, l'autre appartiendrait à un groupe étranger mais gérerait déjà un site en France. Tout est au conditionnel quand on évoque ces projets avec les élus locaux et les anciens représentants des salariés. On met en avant, encore une fois, la confidentialité quand il s'agit de préciser le nombre d'emplois crées dans le cadre de ces projets de rachats de l'usine.

Pas de chiffre donc mais un calendrier qui se précise. La direction de Ferropem pourrait annoncer la vente de l'usine d'ici quelques semaines.

