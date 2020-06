VIDÉO - Savoie : dans quelles conditions seront accueillis les enfants en colonie cet été ?

Allez-vous inscrire votre enfant en colo cet été ? Vous êtes peut-être hésitants en raison de l’épidémie de coronavirus et malgré la mise en place d’un protocole sanitaire. Car oui, c’est au tour des centres de vacances d’appliquer des mesures pour pouvoir accueillir les enfants. Des discussions sont encore en cours, tout n’est pas arrêté, mais ce qui est sûr c’est que les capacités d’accueil seront réduites et qu’il y aura des coûts supplémentaires pour les centres de vacances avec par exemple l’achats de gants, masques, produits nettoyants, heures de ménage en plus etc.

_Ce sont entre 3.000 et 4.000 euros de plus, que nous n’avions pas prévu dans notre budget—_David Seignobos, le directeur du centre de vacances Les Florimontains

« Tout ce matériel coûte entre 3.000 et 4.000 euros de plus, que nous n’avions pas prévu dans notre budget initial » explique David Seignobos, le directeur du centre de vacances Les Florimontains à Tamié. Si vous ajoutez à cela le personnel supplémentaire pour nettoyer et désinfecter les lieux trois fois par jour, le surcoût total est de 8.000 à 10.000 euros pour cet été. « Et dans le même temps nos recettes vont baisser car en raison des règles de distanciation physique nous ne pourrons accueillir que 35 jeunes par semaine contre 50 les autres années ».

Exemple de mesures mises en place dans le centre de vacances Les Florimontains :

Mais pour autant pas question de renoncer à ouvrir car il y a une vraie attente selon David Seignobos : « les parents nous disent "ne nous laissez pas tomber, n’annulez pas vos séjours" ».

Le centre de vacances Les Florimontains n’a pas l’intention de faire peser ces coûts supplémentaires sur les familles en augmentant les prix mais espère un coup de pouce de l’Etat ou des collectivités locales.