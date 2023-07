Savoie : les élus se mobilisent pour trouver un repreneur pour l'usine Dura-Line, 62 emplois menacés

La Chautagne va perdre une de ses usines, et avec elle, c'est 62 salariés qui pourraient se retrouver au chômage . Dura-Line, le fabricant de gaines pour fibres optiques a annoncé qu'il allait cesser son activité sur le site de Motz-Serrières. L'usine est la propriété du groupe mexicain Orbia. Les élus locaux ont décidé de se mobiliser pour trouver un repreneur.

ⓘ Publicité

"C'est un coup de massue, on ne s'y attendait pas"

C'est à la mi-mai que le couperet est tombé. "On ne s'y attendait pas. Ce n'était pas une entreprise qui avait été, on va dire, identifiée comme en difficulté. Donc c'était vraiment la surprise générale", raconte la maire de Serrières, Brigitte Tougne-Picazo. "Ça veut dire des familles qui risquent d'être en difficulté. C'est toujours quelque chose d'un peu dramatique à gérer quand on est maire".

Daniel Clerc, son homologue de Motz, commune sur laquelle Dura-Line est implantée, ne comprend pas la justification du groupe Orbia qui a décidé de fermer le site : "On m'a informé que le groupe Orbia avait décidé de délocaliser la production qui se fait en France pour des raisons économiques. De gros investissements ont été faits jusqu'à l'année dernière, c'est ce qui est un peu incompréhensible. C'est quand même une entreprise qui est là depuis plus de 25 ans. Donc on a des employés qui ont fait leur vie ici, qui sont établis. Ils ont des familles qui ont permis de garder nos écoles, nos commerces, c'est un coup de massue".

Jusqu'au 24 juillet pour trouver un repreneur

Les élus locaux ont remué ciel et terre, agglomération, député, ministre de l'industrie, tous les leviers ont été actionnés pour trouver un repreneur. Car il faut aller vite, la dead line est fixée au 24 juillet. Faute de repreneur, les licenciements pourraient survenir en septembre.

Le secrétaire du CSE, Bernard Canal, a les larmes aux yeux quand il évoque le calendrier très court : "C'est très dur, certains salariés sont là depuis 25 ans. S'il n'y a pas de repreneur, c'est la cessation d'activité et au 15 septembre, ce sera les licenciements, c'est la pire des choses qui puisse arriver. On est touchés dans notre chair."

Une réunion a eu lieu ce lundi entre la direction et le CSE pour évoquer le plan de sauvegarde de l'emploi. La direction ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.