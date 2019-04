Savoie : les "gilets jaunes" amers après les annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron aurait sans doute aimé voir les gilets jaunes démonter leurs campements après ses annonces de jeudi. C'est raté. À Challes-les-eaux (Savoie) c'est même le contraire. Remontés, ils plantent de nouveaux drapeaux sur le rond-point.

Le sentiment de ne pas être entendus

Les "gilets jaunes" de Challes-les-Eaux ont mis sur pied des marionnettes à l'effigie d'Emmanuel Macron et Alexandre Benalla © Radio France - Nicolas Joly

Les fameuses annonces devaient apporter une conclusion au "grand débat". Avec l'idée que ces réponses aux problèmes soulevés par la consultation permettraient d'apaiser la colère des gilets jaunes. Sauf que sur le rond-point de Challes-les-eaux, les manifestants sont toujours là. Les "irréductibles", comme ils s'appellent eux-mêmes, ont le sentiment de n'avoir pas été entendus par Emmanuel Macron.

"Nos revendications, il s'en moque !", tempête Michelle, "Quand est-ce qu'il est venu sur un rond-point ? Il se contente de maintenir son cap." À ses côtés, Serge acquiesce : "Il n'a pas répondu aux nécessités de son peuple ! Au début je ne pensais pas qu'il faille réclamer _la démission de Macron_, mais plus ça va et plus je commence à le penser".

"Gilets jaunes" et retraités : double déception

René et Chantal, "gilets jaunes" et retraités d'Aiguebelette (Savoie) ont suivi en direct les annonces d'Emmanuel Macron © Radio France - Nicolas Joly

À Aiguebelette (Savoie), René et Chantal, retraités et "gilets jaunes" ont suivi en direct le discours présidentiel. Assidûment, ils ont écouté et pris des notes mais au final, leur constat est sans appel : "aucun engagement ferme et sérieux", regrette René. "Il n'y a rien de concret !", renchérit Chantal.

Ils ne sont pas convaincus par les promesses concernent les retraites. "Ce n'est pas avec une indexation à la fin 2020 que l'on résoudra le problème. Ça n'arrangera pas nos finances actuelles", analyse René. "Ce que j'aurais voulu entendre c'est une revalorisation du SMIC de 5, 6, ou 8 % et une indexation immédiate des retraites avec un rattrapage à échelon de six mois. Voilà ce qui aurait été bien !"