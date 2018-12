Pays de Savoie : les gilets jaunes préparent Noël

Sainte-Hélène-sur-Isère, France

Mobilisés depuis plus de six semaines maintenant, les gilets jaunes de Saint-Hélène-sur-Isère (Savoie) comptent bien se faire entendre jusqu'en 2019.

Macron nous a fait un cadeau : celui de rassembler le peuple" - un gilet jaune de Saint-Hélène-sur-Isère

Ils ont installé un campement depuis deux semaines à côté du péage de l'autoroute A43 avant Albertville et se font désormais appeler les gilets jaunes du "camp des mignons". En attendant le repas du 24 décembre, ils ont décoré le sapin de Noël.

à lire Gilets jaunes acte VI : le point en fin de journée en Pays de Savoie

Le "camp des mignons" est basé le long de l'autoroute A 43 à Saint-Hélène-Sur-Isère en Savoie © Radio France - Sarah Gilmant

Une guirlande de Noël à 800 euros

C'est un sapin pas comme les autres. L'arbre de Noël est décoré de guirlandes de tickets de péage récoltés depuis le début de l'action avec les opérations "péage gratuit", "les guirlandes ont été faites par les enfants des gilets jaunes, elles coûtent huit-cent euros, alors il est pas beau notre sapin ?" lance l'un des gilets jaunes. D'ailleurs, ce dimanche, ils sont encore une quinzaine de manifestants au péage de Saint-Hélène à tenir l'opération "barrières levées" pour les touristes en direction des stations de ski de la Savoie sur l"autoroute A43.

Le sapin est décoré, le feu est fait, les gilets jaunes n'attendent plus que les courses pour préparer le repas de Noël © Radio France - Sarah Gilmant

Les autres gilets jaunes sont sur le camp, empilant les palettes pour se créer une pièce, un toit, de quoi dormir un peu mieux pour les prochains jours. Oui, plusieurs manifestants ne rentreront pas chez eux et passeront les fêtes de fin d'année ici sur le camp. "Nous sommes tous soudés et nous resterons jusqu'au nouvel an s'il le faut. Nous avons créer des vrais liens entre nous tous. Nous sommes une famille maintenant. Nous aurions pu nous croiser dans la rue sans jamais se parler mais ce qu'il se passe ici, c'est pas la magie de Noël, c'est la magie du peuple" raconte les manifestants.

C'est une famille ici alors comme toutes les familles, on fêtera Noël ensemble" - l'intendant du camp de Saint-Hélène-sur-Isère

"Baloo", gilet jaune de Saint-Hélène-sur-Isère depuis le premier jour a décidé de rester avec sa première famille pour les fêtes, sa femme et sa fille de 5 ans "ça me fait quelque chose au ventre de savoir que je ne passerai pas Noël et le Nouvel An avec mes camarades. Mais dans le cœur, je serai avec eux."

Quant au repas de Noël, les gilets jaunes du "camp des mignons" ne s'inquiètent pas. Ils auront "largement de quoi se nourrir grâce à la générosité des gens. Ils le font depuis le début de la mobilisation. Là, on aura peut-être du foie gras ou de la dinde !" espère l'intendant du camp.

Les gilets jaunes continuent la construction de leur camp pour pouvoir passer les fêtes au chaud et à l'abri du mauvais temps © Radio France - Sarah Gilmant