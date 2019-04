Savoie : les inscriptions pour la grande braderie de Chambéry sont ouvertes

La grande braderie de Chambéry (Savoie) se déroule ce dimanche avec près de 1 500 stands pour les particuliers. Les inscriptions à l'association des commerçants et artisans de la ville pour obtenir son emplacement sont ouvertes depuis ce mardi matin et durent toute la semaine.

Chambéry, France

Les habitués étaient là avant l'ouverture du bureau de l'association des commerçants et artisans de Chambéry pour avoir le meilleur emplacement de la ville pour la grande braderie de Chambéry (Savoie) qui aura lieu ce dimanche.

"J'attends depuis plus d'une-heure pour avoir mon emplacement rue Porte-Reine. J'y ai mes petites habitudes. J'arrive à 4h du matin et je m'installe. Je fais la braderie depuis des années et j'aime l'ambiance. Si j'ai le temps, j'en profiterais pour faire moi aussi des bonnes affaires" raconte Karima.

La braderie de Chambéry attire chaque année de plus en plus de particuliers : tous les 1.500 emplacements ont été attribués l'an passé. - braderie-chambery.com

Pour s'inscrire, c'est gratuit. Il suffit de se munir d'une pièce d'identité et de choisir son emplacement parmi les huit zones cartographiées par les organisateurs.

Les zones de la braderie de Chambéry sont strictement encadrées - braderie-chambery.com

Par mesure de sécurité, les accès aux rues du centre-ville concernées seront bloquées à la circulation à partir de 20h. Le stationnement dans le secteur braderie est strictement interdit de 22h le samedi jusqu'au dimanche 18h sous peine de mise en fourrière.

L'installation des stands pourra se faire ce samedi soir à partir de 22h.

La vente démarrera officiellement à partir de minuit pile "et les premiers chineurs arrivent de nuit pour trouver la perle rare" explique Loïc Rodriguez, l'un des organisateurs de la braderie de Chambéry, "il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent pour participer à cette braderie. L'année dernière, les 1.500 emplacements étaient déjà tous attribués le samedi matin."

Pour vous inscrire à la grande braderie, l'association des commerçants au 64, impasse Henry Murger à Chambéry est ouverte de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.