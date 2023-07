Savoie : Les pompiers se préparent contre les feux de forêt

Les pompiers se préparent contre les feux de forêt ! Avec le réchauffement climatique, on en voit de plus en plus en France. Au total, 72 000 hectares de forêt sont partis en fumée en 2022. Forcément, les secours de toute la France se préparent donc aux pires éventualités et s'équipent en conséquence avec des camions spécifiques aux feux de forêt. Considérée comme l'une des plus importantes, l'entreprise savoyarde Camiva fabrique justement ce type de matériel.

Dans leur atelier à Chambéry, Franck et les autres employés de l'entreprise voient beaucoup de ces véhicules "feu de forêt" : "On les remarque assez facilement grâce à leur armature blanche sur l'extérieur. On peut voir des petits jets d'eau qui permettent d'arroser la coque du camion quand il est dans un feu de forêt". Le véhicule tout-terrain posséde aussi des barres de fer sur son pare-chocs pour écarter les branches et arbustes qui se mettront sur sa route lors d'une traversée en plein forêt.

Franck, employé de l'entreprise Camiva, termine la construction du camion spécialisé feu de forêt © Radio France - Brian NICOLAS

Des demandes en hausse

Avec la montée des feux de forêt, les pompiers commandent de plus en plus ce type de modèle. "La construction ne se fait pas en un jour et on est obligé de se préparer à répondre à cette demande en construisant beaucoup plus ces véhicules en particulier" explique Céline Henriquet, communicante de l'entreprise. Elle remarque d'ailleurs que la clientèle pour les camions "feux de forêt" s'est beaucoup diversifiée. "Avant, c'était surtout des départements du Sud qui commandaient ce type de véhicule. Maintenant, on en vend sur des zones comme l'Ille-et-Vilaine ou L'Aisne."

L'entreprise s'attend d'ailleurs à ce que cette tendance s'accentue : "D'ici trois ans, la demande en véhicule spécialisé feux de forêt devrait tripler" prédit Céline Henriquet. Si elle prédit une telle hausse, c'est surtout parce qu'elle pense que beaucoup d'autres départements seront amenés à en acheter. "Quand on voit qu'il y a des incendies dans les Vosges alors que ce n'était pas courant avant, le département va forcément devoir s'équiper en conséquences".

Cette forte demande est aussi accompagnée d'un plan capacitaire, créé par le gouvernement. " Cette aide prend la forme d'une promotion qui aide les pompiers à acheter des véhicules feux de forêt" détaille la communicante. Au total, l'aide du gouvernement s'élève à 150 millions d'euros, investis sur 3 ans et répartis dans tous les brigades de sapeurs-pompiers en France. Elle est active depuis le début le 1er juin.

En plus des véhicules spécialisés, l'entreprise Camiva construit aussi des robots pour combattre les feux de forêt © Radio France - Brian NICOLAS

De nouvelles technologies

En plus de construire ce type de camions, Camiva propose de plus en plus de robots pour aider les pompiers dans leur mission. Avec la montée des feux de forêt, Rodolphe Charton, chargé de la construction des accessoires dans l'entreprise savoyarde, constatent que ces nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées par les pompiers. "C'est surtout utilisé pour assurer la sécurité des pompiers. Ils peuvent prendre moins de risque grâce à ces nouvelles technologies de plus en plus fiables" explique l'employé de Camiva.

Il prend l'exemple de "l'AirCore", un robot tout-terrain capable de jeter de l'eau a plus de 80m devant lui. "Ça donne la possibilité au pompier de rester loin du danger et de pouvoir intervenir une fois que le feu a été maitrisé". Pour le moment, cette technologie n'est pas encore utilisée en France mais Camiva la présente de plus en plus au SDIS de toute la France.