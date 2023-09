Savoie : les Restos du Cœur manquent de ressources alimentaires alors que l'affluence augmente chaque année

Dans la file d'attente de la distribution alimentaire de ce lundi au centre des Restos du Cœur de Chambéry-le-Haut (Savoie), les bénéficiaires patientent devant la grille avec leurs caddies alignés dans l'ordre d'arrivée. Ils parlent tous de cette déclaration du président de l'association ce week-end qui a annoncé des difficultés financières.

Malgré l'annonce de l'État d'une aide de 15 millions d'euros, puis désormais celle de Bernard Arnault d'un don de 10 millions d'euros, le budget des Restos du Cœur tire vers le rouge avec 35 millions d'euros qui manquaient ce dimanche après-midi d'après le président de l'association.

Des mois difficiles

"Sans les Restos je ne mangerai pas", tranche Tania, son caddie à la main à la sortie de la distribution. Elle constate depuis plusieurs mois une baisse de quantité dans les paniers distribués. "On n'a pas d'œufs, le lait maintenant c'est un litre, avant c'était deux, et tout ça pour une semaine, confie cette femme de 62 ans. On est dans la misère, il y a des gens qui se suicident et sans les Restos je pense que je n'en était pas loin."

Le congélateur quasiment vide du centre de Chambéry-le-Haut, avant même le début de la distribution de ce lundi. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Au milieu des rayons de nourriture, les réserves sont de plus en maigres. "Ce congélateur est vide, dans l'autre il y a 40 paquets de légumes, explique Denise Chausssinand, bénévole depuis 17 ans. Avant il était à ras bord, mais maintenant on a du mal à remplir les réserves." Elle aimerait plus de soutien de l'État qu'elle accuse "de compter" sur les Restos pour se dédouaner de cette action. Denise aimerait également plus de soutiens de la part des entreprises pour les dons.

Réduire la voilure

Cette fonte des ressources, c'est aussi le constat de Babeth Mermet, également bénévole à Chambéry-le-Haut. "Les supermarchés et les hypermarchés donnent de moins en moins, alors on fait attention pour que tout le monde reparte avec des paniers corrects, mais jusqu'à quand ?" Les mains dans les fruits et légumes, elle débite et se souvient de son arrivée ici, il y a 5 ans, pourtant le nombre de bénéficiaires a presque doublé sur cette courte période.

Babeth Mermet, bénévole depuis 5 ans, est inquiète des mois à venir pour les bénéficiaires de Chambéry-le-Haut. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Cette bénévole s'inquiète encore plus pour la suite. Pour le moment, la seule solution serait de réduire le nombre de bénéficiaires, en Savoie cela pourrait concerner des centaines de personnes. "Je n'imagine pas devoir refuser du monde, souffle Babeth. Comment on va choisir, moi ça me fait beaucoup de peine et de chagrin d'y penser, il faut vraiment que l'État nous aide."

"On ne sent pas très bien, parce qu'on sait qu'on va recevoir des gens à qui il va falloir dire non, résume Alain Vesz, responsable du centre de distribution de Chambéry-le-Haut. Le barème va être gelé, et donc parfois ça va se jouer à 10 euros, on aura envie de dire oui et on va essayer, mais comment l'expliquer à celui qui sera 12 euros au-dessus." Une situation inconfortable pour ces bénévoles qui n'imaginaient pas un jour se retrouver dans cette situation. Alors, les Restos du Cœur de Savoie appellent aux dons et proposent également un vide-greniers le 8 octobre pour tenter de récolter des fonds.