Savoie : les soldes de produits de montagne attirent avec le retour de la neige

Le massif des Bauges recouvert d'un manteau blanc, visible depuis le parking du magasin Montaz. "Un premier jour de soldes on ne peut pas espérer mieux", dit en souriant Christophe Finaz, le patron de cette chaîne de magasins. Les récentes chutes permettent aux magasins spécialisés dans la vente de matériel de montagne de retrouver le sourire.

Le pari des soldes

Ce début de saison a été marqué par un enneigement faible dans certaines stations et l'une des conséquences, c'est la baisse de l'affluence chez ces commerçants. Une baisse de 20% des ventes environ chez Montaz, selon le patron. "On est un peu comme un vendeur de parapluies, on a une activité qui dépend beaucoup de la météo, explique Christophe Finaz. Dès que les chutes de neige passent et que le soleil apparaît on est déjà rassurés."

Au total, 35 salariés travaillent pour Montaz. Christophe Finaz, le patron, mise sur cette période pour attirer les clients. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Avec cette période de soldes, les magasins veulent se relancer et pour ce premier jour, les clients sont au rendez-vous. "On a pris nos raquettes pour la première fois ce mardi avec le beau soleil et la neige c'était parfait, mais on a cassé une paire de raquettes", explique Bernadette. Cette sexagénaire est venue avec son mari, tous les deux fans de cette discipline. Ils guettaient l'arrivée des premiers flocons et du soleil avec impatience.

Les vacances de février en ligne de mire

"Il faut qu'on ait un bon équipement et si elles sont en promotion, c'est parfait !", abonde Bernadette. C'est une période de soldes assez particulière, parce que cet hiver "les produits ont pris 5 à 10% d'inflation", selon Christophe Finaz. Cette baisse des tarifs permet de rendre le matériel plus accessible, dans ce contexte d'inflation qui n'est pas prêt de s'arrêter.

De plus, le directeur de la chaîne ne veut pas partir pessimiste. En effet, les vacances de février représentent une grande partie du chiffre d'affaires sur la saison hivernale. "De nombreux clients mettent du temps avant de venir à nous, ces vacances attirent normalement en masse", développe Christophe Finaz. Malgré la baisse au début de la saison, il croise les doigts pour avoir plus de neige et donc plus de clients dans les semaines à venir.