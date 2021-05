Savoie : Les Thermes de La Léchère sont prêts à rouvrir après sept mois à l'arrêt

La réouverture est en vue aux Thermes de La Léchère-les-Bains, une institution depuis 1925, frappée de plein fouet par la crise sanitaire. De 6.000 curistes en moyenne, la fréquentation a chuté à 2.000 l’an dernier à cause des confinements. Une perte du chiffre d'affaire des deux tiers que ne peut que déplorer Thierry Thomas, le directeur du pôle santé des Thermes. "En France, on estime qu'une dizaine d'établissements est en dépôt de bilan. Le moment est difficile mais nous avons toutes les clés pour repartir. Un actionnariat qui nous suit. Un personnel dans les starting-blocks. Et surtout des curistes fidèles."

La réouverture des Thermes est prévue le 31 mai avec une demi jauge, avant le spa et le restaurant le 9 juin. Même si la saison des cures est amputée de neuf semaines (soit trois cures complètes sur dix), c’est un soulagement. Thierry Thomas : "Ce n'est pas une surprise, mais quand même un grand plaisir. La première cure est quasi-complète. Cela veut dire que nos curistes attendaient ça. Ils sont au rendez-vous."

Prêts ! © Radio France - Christophe Van Veen

Remise en route après sept mois de sommeil

Pas simple de relancer la machine. Voilà pourquoi, après le feu vert du gouvernement, l'établissement s'est donné le temps. Fin mai. Cela permet de vérifier toute la tuyauterie - pas de fuites ! - et de "remettre en route l'humain". Certains ont eu du mal à retrouver leur personnel qui a changé de voie à cause de la durée de l'inactivité. Ce n'est pas le cas à La Léchère et ses 45 CDI, renforcés par autant voire plus de saisonniers (une centaine de personnes en tout pour les thermes et l'hôtel trois étoiles).

Les bassins ont repris les eaux sous l’oeil attentif de Denis Joyet le responsable technique. "Pas de grosses fuites. On sait faire. On a profiter de l'arrêt subi pour refaire les sanitaires et les faux-plafonds. On n'est pas rester sans rien faire." L’heure est aux analyses des eaux, le nerf de la guerre , sous surveillance de l’agence régionale de santé et gérée par Mélanie Shulze-Rouat, contrôle qualité. "On est sur l'objectif "zéro germe". Donc on multiplie les analyses demandées par l'ARS. On doit aussi respecter notre certification Aquacert. Et avec mon mini labo, je réalise aussi des auto-contrôles. Vu le contexte, je vais les doubler chaque semaines." C'est avec cette exigence que la filière peut s'enorgueillir de n'avoir généré aucun cluster l'an dernier.

L'eau des tuyaux, des bassins et des forages est scrutée par les analyses. © Radio France - Christophe Van Veen

Tests PCR obligatoires

Le proctocole sanitaire sera respecté à la lettre par Mireille Barbier la responsable des soins, qui travaille aux Thermes depuis 20 ans. "Rouvrir est un grand soulagement. On s'adapte, on n'a pas le choix. Masque obligatoire pendant les soins, fléchage au sol pour les sens de circulation, des jauges limitées et donc plus de temps d'attente." Le protocole sanitaire final n'est pas encore arrêté, mais outre la demi jauge, il faudra un test PCR de moins de 72 heures, et l'autorisation du médecin thermal pour aller en soins.

L’objectif de ces thermes à taille humaine - avec la jauge réduite et cette saison amputée : 3.000 curistes.