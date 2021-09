Savoie : les viticulteurs manquent de bras pour les vendanges

Les vendanges commencent cette semaine dans les vignobles savoyards, en retard de deux à trois semaines par rapport en raison du manque d'ensoleillement cet été. La récolte ne s'annonce pas faramineuse. Cette année les 400 producteurs de vins de Savoie, dont la plupart sont installés en Combe de Savoie, sont également confrontés à une autre problématique, un manque cruel de personnel. Cette difficulté à recruter des vendangeurs se fait ressentir dans les exploitations

Des dizaines d'offres non pourvues

Sur les coteaux pentus du domaine André et Michel Quenard à Chignin, l'un des grands de Savoie avec ses 27 hectares, une petite trentaine de vendangeurs s'activent depuis mardi. Le travail ne manque pas mais la main d'œuvre oui, "il en faudrait au moins dix de plus" s'inquiète Sylvie Eymard en charge du recrutement, "cette année c'est particulièrement dur, on ne sait pas trop pourquoi, peut être le Covid ? C'est vraiment peau de chagrin, très compliqué de trouver des gens, très peu de personnes nous contactent. C'est la première année où on est si peu nombreux".

Comme chaque année, 500 postes sont pourtant proposés par Pôle Emploi à Montmélian, afin de combler les besoins ponctuels des viticulteurs savoyards. Christelle Savio qui s'occupe des questions d'agriculture à l'agence a son explication, "le fait que les vendanges soient un peu plus tard que d'habitude, en raison des conditions météo de l'été. Certaines personnes font les vendanges chaque année en prenant des congés sur leur emploi habituel, quand elles arrivent fin septembre c'est plus compliqué".