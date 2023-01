Savoie : Ugitech va bien racheter le site de Ferropem à La Léchère

France Bleu Pays de Savoie vous l'annonçait la semaine dernière : Ugitech (groupe Swiss Steel) faisait partie des candidats à la reprise du site Ferropem de Château-Feuillet à La Léchère . Ce mardi 10 janvier c'est officiel : Ugitech va bien racheter l'ancien site de Ferropem, situé à une trentaine de kilomètres (en Savoie), neuf mois après le licenciement des 220 salariés du producteur de silicium.

Le projet UGI'RING

"Group et Ferroglobe se sont entendus sur les modalités de cession des terrains et des bâtiments du site de Château-Feuillet" précise le communiqué d'Ugitech. "Swiss Steel Group pourrait envisager d'y installer les activités d'UGI'RING (..) qui mettrait en œuvre des procédés industriels innovants et brevetés pour le recyclage de ferro-alliages à partir de déchets industriels". "Les études de faisabilité et d’implantation détaillées pourraient, à terme, conduire à la création de la première aciérie circulaire au monde" ajoute Ugitech. "Cette option permettrait aux usines de la Division Aciers Inoxydables de Swiss Steel Group de sécuriser leurs approvisionnements et leur compétitivité".

Ugitech, spécialiste dans la sidérurgie des produits en acier inoxydable, emploie 1293 personnes à Ugine, 1854 salariés en tout sur neuf usines et compte des sites en France, en Italie et en Allemagne. Ugitech est le premier employeur privé en Savoie.

"Une cinquantaine d'emplois directs"

"A un horizon de 10 ans, ce projet pourrait conduire à une plus grande indépendance en termes d’approvisionnements provenant hors d’Europe" précise le communiqué d'Ugitech. La semaine dernière, les dirigeants d'Ugitech évoquaient un "cap 2025" et "une cinquantaine d'emplois directs". Ce rachat est une bonne nouvelle pour Ugitech, fortement marqué par un accident mortel il y a un an (3 janvier 2022) qui a mis l'aciérie à l'arrêt pour six mois et a eu de graves conséquences économiques pour l'entreprise.

