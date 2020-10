Seynod : manifestation contre un constructeur immobilier

Mehdi a 40 ans, il vit avec son fils de 5 ans. En octobre 2018, il lance la construction de sa maison au Montcel en Savoie près d'Aix-les-Bains. "C'était le projet de ma vie" sourit-il. Selon le constructeur, la maison doit être prête le 16 octobre 2020 : "Normalement, _j'aurais dû m'installer la semaine dernière_. Là, je n'ai pas d'eau, pas d'électricité et pas de chauffage."

À l'intérieur, rien ne va : les branchements ne sont pas faits, les plans ne sont pas respectés, les baies vitrées ne ferment pas, il n'y a pas d'isolation aux fenêtres, le carrelage est défoncé... La liste est longue. En tout, Mehdi recense une quarantaine de malfaçons dans son logement, impossible d'y habiter.

La porte d'entrée de Mehdi a été enfoncée © Radio France - Paul Tilliez

Le problème, c'est que le 15 novembre prochain, Mehdi et son fils vont se retrouver à la rue. Ils doivent libérer l’appartement dans lequel ils vivent actuellement, sans pouvoir s'installer dans leur maison, comme prévu : "Je me voyais profiter dans ma maison et regarder mon fils courir dans le jardin. Aujourd'hui, la seule question que je me pose c'est : « Comment je vais faire pour lui trouver un toit et un lit ? » Je me sens coupable vis-à-vis de mon enfant."

Mehdi a contacté l'entreprise des dizaines de fois pour régler ces problèmes, sans succès. Pour sortir de ce cauchemar, il cherche du soutien sur internet et se renseigne sur Facebook. Finalement, il prend contact avec d'autres victimes, qui vivent le même calvaire que lui. Il décide de rejoindre le "collectif de soutien aux victimes du groupe Avenir / SFMI".

Manifestation ce samedi à Seynod

Ce samedi, environ 200 personnes du collectif se mobilisent contre le groupe immobilier à Seynod en Haute-Savoie, mais aussi à Valence dans la Drôme et à Orvault en Loire-Atlantique. Mickaël Tran est le cofondateur du collectif : "Notre objectif, c'est de nous faire connaître auprès des victimes et de les accompagner dans leurs démarches, de partager notre expérience pour s'en sortir. [...] Nous souhaitons aussi que SFMI entendent enfin notre voix." Pour l'instant, le collectif n'envisage pas d'actions en justice.

De son côté, le Groupe Avenir / SFMI se défend et estime être à l'écoute de ses clients. Le constructeur reconnaît que des problèmes existent avec certains clients, notamment au travers des nombreuses filiales que le groupe possède partout en France, mais que c'est loin de représenter la majorité.