Savoie : victimes de leur succès, les fournisseurs de bois de chauffage ont du mal à faire face à la demande

De plus en plus de Savoyards se tournent vers le bois pour se chauffer. C'est une des solutions qu'ils ont trouvée comme alternative à l'électricité et au gaz dont les prix explosent. Mais là aussi, les tarifs connaissent une augmentation et la demande ne cesse de grimper. Globalement, le prix du bois de chauffage a augmenté d'environ 20% en un an.

Des délais de livraison qui sont passés à quatre mois

Par un jeu de domino, les fournisseurs ont du mal à répondre à la demande. A l'image d'Alexandre Jugnet, il est gérant de l'entreprise Bois de Chautagne à Ruffieux. **"**C'est très tendu. On a des délais de livraison qui sont passés à quatre mois contre deux auparavant, c'est du jamais vu. Le prix du stère a pris entre 15 et 20 euros. En 2024, on sera encore obligé d'appliquer une fois de plus une hausse. Ça met beaucoup de points d'interrogation sur l'avenir."

Obligé de refuser des clients

Depuis le mois de juin, Alexandre Jugnet refuse des clients. "Vraiment, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que j'ai refusé depuis le mois de juin, mais c'est très conséquent pour nous. C'est toujours un crève cœur pour l'entreprise." En moyenne, il a entre 20 et 50 appels à venir. Pour satisfaire ses clients, Alexandre Jugnet leur conseille d'anticiper toujours plus, et de faire des stocks jusqu'à un an à l'avance.

