Savonne-moi : l’entreprise montoise se frotte les mains

Des produits d'hygiène et de soins naturels avec un engagement dans le respect de l’environnement : c’est la spécialité de l’entreprise landaise « Savonne-moi ». Derrière cette petite entreprise créée en mai 2019, un couple de montois : Mickaël et Chloé. Depuis le confinement du printemps, un changement au niveau de l’activité : beaucoup plus de commandes sur le site. Il y a eu « une nette augmentation suite au premier confinement ». Ensuite, les chiffres se sont stabilisés. « On voit un deuxième boum avec le deuxième confinement » constate Mickaël Bats. L’une des raisons c’est le maquillage, qui n’est pas considéré comme produit essentiel et qui n’est pas vendu en grande surface, mais qui est proposé dorénavant sur le site de Savonne-moi.

La clientèle est un peu différente entre le confinement du printemps et celui de l’automne : de nouveaux clients, qui n’étaient pas tournés vers les produits naturels et bio, les découvrent justement. Ils adhérent à la philosophie de l’entreprise : 0 déchet, packagings allégés, un travail direct avec les fabricants pour éviter les intermédiaires, le tout pour limiter l’impact sur l’environnement.

Interview de Mickaël Bats, fondateur de Savonne-moi Copier

Une nouvelle organisation pour répondre à la demande

Plus de commandes, cela veut dire une organisation différente concernant la préparation des commandes. Mieux respecter les gestes barrières, bien se laver les mains, se protéger. Mickaël et Chloé s’équipent de blouses, de gants, de charlottes. Cela implique également une autre manière de travailler : « on essaie d’automatiser plus de tâches au niveau informatique », par exemple pour la gestion des étiquettes, la préparation des colis ou encore la réception des commandes.

Un succès et des projets à court terme

L’entreprise landaise en une année a doublé son offre. Elle est passée de 35 marques proposées à 70. Aujourd’hui, elle compte 950 références. Avec son activité qui est en plein développement, Savonne-moi va créer un emploi en décembre et va déménager ses locaux. Déménagement prévu en janvier 2021. Une boutique physique, en plus du site internet, verra le jour.