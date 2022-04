Scandales sanitaires : à Marseille cette année, les œufs de Pâques seront artisanaux

Pizzas Escherichia coli, fromages à la listeria, Kinder à la salmonelle… Les scandales sanitaires se succèdent ces dernières semaines dans la grande distribution. Alors certains consommateurs ont décidé de changer leurs habitudes et par exemple d'acheter leurs œufs de Pâques artisanaux.

Un effet Kinder dans les chocolateries

Après avoir dû rendre des chocolats Kinder contaminés au supermarché, Janine, habitante du 4e arrondissement à Marseille a préféré se fournir chez son chocolatier de quartier cette année : "j'avais peur, je ne m'amuse pas, j'ai pris une autre marque et puis finalement _je suis allée à la chocolaterie_." Car pour elle, c'est important maintenant de savoir d'où viennent les produits : " ça n'a rien à voir en chocolaterie, je préfère le chocolat de pâtissier. Je préfère faire travailler les petits commerçants, on sait ce qu'on a."

"Je préfère faire travailler les petits commerçants, on sait ce qu'on a" -Jeanine, consommatrice à Marseille

À la confiserie Hubert, établissement historique du 5e arrondissement de Marseille, c'est un sujet de discussion confirme le chocolatierTanguy Padovani : " on en parle beaucoup avec les clients, _les gens veulent se rassurer en prenant des produits chez les chocolatiers_. C'est surtout le terme de qualité qui revient." Le professionnel n'a pas encore quantifié "l'effet Kinder" sur ses ventes, mais il confirme que le sujet revient tous les jours dans sa boutique.

150 cas de salmonelle détectés dans neuf pays européens

Les récentes analyses dans des usines Kinder devraient conforter ces clients de chocolateries. Un total de 150 cas de salmonellose ont été détectés dans neuf pays européens dont la France, ont indiqué ce mardi deux agences de surveillance européennes. Elles pointent du doigt la responsabilité d'une "usine de production belge" quelques jours après la fermeture du site Kinder (Ferrero) à Arlon en Belgique.

Les infections se sont "produites principalement chez des enfants de moins de dix ans" et on été signalées dans neuf pays européens : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède. Selon les experts européens, des investigations supplémentaires seront "nécessaires pour identifier la source exacte et le moment précis de la contamination", et pour se pencher sur "l'utilisation plus large de matières premières contaminées dans d'autres usines".

La justice belge a ouvert une enquête ce lundi afin d'établir d'éventuelles responsabilités au sein de l'usine d'Arlon. Vendredi, l'agence belge de sécurité alimentaire (Afsca) lui avait retiré son autorisation de production, lui reprochant son manque de transparence sur un incident survenu à la mi-décembre.

