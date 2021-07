Scey-sur-Saône : livraison à domicile en milieu rural

Faire ses courses sur le smartphone et se faire livrer à domicile n'est plus réservé aux villes et agglomérations. Franck Friquet le patron du Carrefour Contact a décidé de lancer un service de livraison à domicile. Avec l'arrivée de l'été il vise le tourisme fluvial sur la Saône en escale.