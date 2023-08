Schiltigheim : la première fête de la bière sans Heineken ouvre ses portes

La fête de la bière de Schiltigheim ouvre ses portes sans Heineken , brasseur principal de l'édition précédente. Ne pas renouveler le partenariat entre la ville et le groupe vient de la maire, Danielle Dambach et a été décidé en réaction à la fermeture annoncée de la brasserie de l'Espérance d'ici janvier 2026. La ville a cependant décidé de vendre de la Fischer, unique brasserie appartenant au groupe , étant une brasserie historiquement basée à Schiltigheim. C'est aussi un acte politique pour pousser Heineken à lâcher la marque avant son départ, pour que la brasserie reste locale.

ⓘ Publicité

Pour Evan Moonesami, la fête de la bière est un rituel. Le Schilikois n'y passe jamais trois jours entiers mais il y fait toujours un saut, prend une petite bière en passant et quelques tartes flambées à emporter. Il s'était aussi habitué à la présence d'Heineken et à du mal à imaginer la fête sans le grand groupe brassicole : "Ça va changer les habitudes de tout le monde je pense. Les travailleurs et les "invités", les gens qui vont venir. Ils vont être choqués. Quand je l'ai appris ça m'a un peu déboussolé quand même", confie-t-il.

L'absence du groupe choque beaucoup moins Frédéric, 45 ans. Ça lui fait même "ni chaud ni froid" : "Pour moi c'est des bières totalement commerciales, on devrait plus se diriger vers des bières locales avec une histoire et du goût... Simplement du goût !", lâche en riant cet habitant qui se souvient dans un sourire de sa dernière participation à la fête de la bière.

Aucune bière du groupe Heineken sauf la Fischer

Et ça tombe bien parce que c'est le but de cette année. Des bières locales remplaceront la Desperados, l'Affligem ou encore la Mort Subite, propriétés de la marque Heineken. Unique rescapée autorisée à participer, la Fischer. Impossible de passer à côté selon Corinne Kesler, qui préside l'Oscal, association qui organise l'évènement : "On avait décidé de recréer le passé brassicole de Schiltigheim pour rendre hommage cette année à Monsieur Michel Debus, décédé l'an dernier, l'ancien patron de Fischer, d'Adelshoffen et créateur de la brasserie Storig (présente à la fête, ndlr)", explique celle qui est devenue "pour beaucoup de brasseurs, la femme à courtiser".

À lire aussi La fête de la bière de Schiltigheim se fera sans Heineken

"On ne pouvait pas imaginer la fête de la bière sans la Fischer. Qui ne connait pas le Fischer Männele ? Pour moi c'est le symbole de la ville de Schiltigheim", ajoute-t-elle, en référence à l'emblème de la marque, un petit bonhomme assis sur un tonneau, une chope de bière à la main. Faire sans Heineken cela voulait également dire qu'il fallait trouver d'autres investissements pour combler le manque, un défi relevé par les organisateurs : "Financièrement, au lieu que ce soit un brasseur qui mettent "tout sur la table", ça s'est dispatché entre les trois brasseurs présents, Storig, Perle et Licorne et nous sommes arrivés à boucler le budget !".

Tout pour que la Fischer reste Schilikoise

La présence de la Fischer, c'est un choix politique aussi pour la Mairie qui aimerait que Heineken lâche la marque Fischer... Pour que la brasserie reste locale : "La Fischer est une bière Schilikoise, brassée ici depuis toujours, aujourd'hui à la Brasserie de l'Espérance. Je ne voudrais pas, en tant que maire, compromettre une reprise éventuelle de la marque Fischer par un brasseur local", explique Danielle Dambach, maire de Schiltigheim.

"C'est dans le cadre de ces négociations qui sont encore à venir que j'ai, dans un geste d'ouverture, voulu donner un signal à Heineken en la vendant. Nous attendons d'Heineken qu'ils cèdent cette marque pour qu'elle puisse rester et être brassée localement. Voilà le sens de la présence de Fischer", explique la maire.

À lire aussi Les houblonniers d'Alsace désormais liés au groupe Heineken via la marque Fischer

"Aujourd'hui, nous voulons montrer que nous sommes autonomes. Nous nous appuyons sur les cinq grandes brasseries qui ont existé à Schiltigheim, Fischer, Perle, l'Espérance, Adelshoffen et Schützenberger. Nous voulons montrer que l'identité brassicole de Schilik peut être réaffirmée sans qu'Heineken y mette son grain de sel", ajoute, déterminée, Danielle Dambach.

Une tombola sera organisée. Les bières coûteront entre 3 et 4 euros sauf le dimanche et le lundi lors de "l'Happy Hour" où toutes les bières seront à 3€ de 16 heures à 18 heures. L'accès est gratuit et la fête de la bière 2023 se déroulera sur la place Alfred Muller du vendredi 4 août au lundi 7 août.