Schirmeck : le centre de chimiothérapie de la clinique Saint-Luc menacé de fermeture

L'agence régionale de santé va réduire de moitié ces subventions au centre de chimiothérapie de Schirmeck (Bas-Rhin). Créé en 2016, il assure 400 à 500 chimiothérapies par an et permet aux patients d'éviter de se rendre à Strasbourg.

Schirmeck, France

Les menaces continuent de peser sur la clinique Saint-Luc de Schirmeck (Bas-Rhin). L'établissement, qui dépend du groupe hospitalier Saint-Vincent (GHSV), voit son financement rogné par l'agence régionale de santé (ARS).

Pendant ce premier semestre 2019, elle met en observation la polyclinique et réduit de moitié son soutien au centre de chimiothérapie de Schirmeck, puis dans sa totalité en 2020. Ouvert en 2016, à la demande de l'ARS, il a bénéficié l'an dernier de 99.000 euros de subvention.

Entre 400 et 500 chimiothérapies y sont dispensées par an

Ce matin, des membres du personnel - la clinique emploie 130 personnes - et une vingtaine de gilets jaunes ont manifesté dans le hall de la clinique pour dénoncer les baisses annoncées des aides financières aux services d'oncologie et de policlinique. Deux jours par semaine, ce centre accueil les patients atteints de cancer dans la vallée de la Bruche, voire à Gérardmer (Vosges). Entre 400 et 500 chimiothérapies y sont dispensées par an. Si le centre ferme, ils devront aller jusqu'à Strasbourg pour bénéficier de leur cure.

Pour la polyclinique, les subventions sont également réduites, mais la baisse est compensée par une dotation exceptionnelle reçue en 2018. L'ARS entend revoir sa position en cours d'année. Une réunion à Strasbourg est prévue les 4 et 5 février.