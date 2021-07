Grenoble : Schneider Electric inaugure IntenCity, son tout nouveau bâtiment décarboné, consacré à l'innovation

Jeudi 8 Juillet, Schneider Electric a inauguré son bâtiment du futur, qui abrite, sur la presqu’île scientifique, la recherche et développement du groupe et qui emploie 1500 personnes. Un bâtiment où tout est pensé pour économiser au maximum l'énergie et le bien-être du personnel. Visite en images.

Inauguration en grandes pompes, jeudi 8 juillet, du tout nouveau bâtiment de Schneider Electric à Grenoble. Baptisé IntenCity, il est situé sur la presqu’île scientifique.

Bien-être et basse énergie

Il regroupe toute l'innovation, la recherche et développement si vous préférez. Y travaillent quelques 1500 salariés, sur les 5000 que compte Grenoble. La superficie est de 26 000 mètres carrés, avec vue sur l'Isère et le Néron. Son coût : 80 millions d'euros. Il est présenté comme le bâtiment du futur pour le secteur tertiaire, conçu pour le bien-être du personnel mais aussi comme une vitrine du savoir faire de Schneider Electric, en matière d'économie d'énergie !

Les clients de Schneider ont été invités à découvrir IntenCity © Radio France - Véronique Pueyo

Avec ses 7000 mètres carrés de panneaux solaires sur les toits, le bâtiment consomme 37 KWH par mètre carré et par an, soit 8 à 9 fois mieux que les bâtiments existants. D’où la fierté du tout nouveau PDG de Schneider Electric France, Laurent Bataille, nommé le 1e juillet et qui arrive des Etats unis où il a travaillé 15 ans. " C'est avant tout la collaboration qui fait la créativité. Quand les collaborateurs arrivent, ils n'ont pas de place assignée. Il y a 32 open space. Ou plutôt des espaces de discussion, de collaboration. Ils se mettent où ils veulent, ils disposent de toutes les informations nécessaires, grâce aux applications, à l'environnement digital, pour savoir quels sont les endroits qui sont libres, où la qualité de l'air, de la lumière leur convient. Ils peuvent améliorer la qualité du bâtiment et leurs conditions de travail en faisant remonter leurs remarques aux managers ."

Des espaces de travail ouverts pour mieux collaborer et travailler ensemble © Radio France - Véronique Pueyo

Digitalisation

Olivier Delépine, vice-président pour l'activité Building & Channels, gère, pour faire simple, la clientèle qui met en œuvre les solutions Schneider. Le tout nouveau bâtiment est capable, grâce au tout digital, de gérer au plus près les dépenses d'énergie. "Ce bâtiment est l'illustration de ce que l'on appelle le tout électrique ou le tout digital. Nous disposons toutes les deux minutes de 60 000 données que nous exploitons en temps réel. Par exemple, si une fenêtre est ouverte, une alarme va s'allumer mais la climatisation va aussitôt s'arrêter. Il y a toute une automatisation du bâtiment, grâce à des capteurs, qui le rend encore plus efficace sur le plan énergétique."

Ecoutez Laurent Bataille, le nouveau P-DG de Schneider Electric France Copier

Les travaux avaient débuté en juin 2017. La livraison était prévue pour juin 2020 mais il y a eu du retard à cause du Covid et du confinement. Les effectifs montent en puissance depuis mai dernier et les salariés apprivoisent leur nouvel environnement où ils disposent d'un restaurant, d'une salle de sport, de relaxation, d'une conciergerie et même d'un institut de beauté.