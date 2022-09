Scopelec : après l'annonce du redressement judiciaire, l'inquiétude des salariés

Quel avenir pour le sous-traitant d'Orange Scopelec ? L'installateur de fibre est en redressement judiciaire depuis ce mardi. Ces derniers mois un millier de salariés ont démissionné, ils ne sont plus que 2500 dont 500 personnes en Occitanie et une partie à Saint-Orens-de-Gameville. Les salariés rencontrés devant le site de la banlieue toulousaine se disent dépités et désabusés.

"Le mois prochain on sera tous au chômage"

Freddy est chef de chantier à Scopelec depuis huit ans, il est persuadé qu'il n'y a aucun espoir de repreneur. Il s'attend à ce que la totalité des salariés se retrouvent au chômage. Il vit très mal cette situation :

D'ici mi-décembre je n'aurai plus de travail, je fais devoir faire CV, lettre de motivation et recherche d'emploi

"On s'est investi corps et âme" aoute Freddy qui partage son temps entre les bureaux et le terrain, et il a une pensée pour tous ses collègues qui vivent encore plus mal les choses que lui :

On a des maçons, des planteurs de poteaux Télécom qui sont sur le terrain du lundi au vendredi et investis aussi à travailler le samedi, c'est une drôle de récompense pour eux

"L'état, Orange, la direction, tout le monde nous abandonne"

Geoffrey grapille sur sa pause déjeuner pour accepter de témoigner au micro de France Bleu Occitanie. Magasinier à Scopelec depuis 5 ans il a le sentiment d'être abandonné :

On a le sentiment d'être abandonné par tout le monde, Orange, l'état, la direction. En plus avec le Covid, la guerre en Ukraine et les élections on a été mis de côté.

Questionné sur son avenir Geoffrey explique être dans le flou :

Je suis très pessimiste. On verra ce que proposera la direction mais je ne crois plus en rien. On changera de métier ou on cherchera autre chose

La direction de Scopelec explique dans un communiqué être à pied d'œuvre pour trouver une solution qui permettre de sauver un maximum d'emploi. Scopelec a jusqu'au 2 novembre pour trouver un repreneur.