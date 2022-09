Scopelec placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce, 2600 emplois menacés

Les salariés de la plus ancienne Scop de France, basée dans le Tarn et présente à Saint-Orens en Haute-Garonne étaient dans l'attente d'une décision concernant l'avenir de leur entreprise, le tribunal de commerce de Lyon a finalement placé Scopelec en redressement judicaire ce mardi.

Scopelec employait 3600 personnes en France et 500 en Occitanie.

Scopelec a été placé ce mardi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Le détail de la décision de justice n'est pas connu mais 2600 emplois sont menacés. Orange, principal client de Scopelec, n'a finalement pas débloqué les fonds qui auraient pu aider la Scop. L'opérateur pointe un manque de qualité dans le service rendu, un manque de compétences au sein de la Scop et l'impossibilité de lui confier des activités supplémentaires. Scopelec emploie 500 personnes en Occtianie, notamment sur le site de Saint-Orens en Haute-Garonne.

"Scopelec n'a plus les compétences et les ressources pour assurer davantage d'activités pour nous" réagit Orange

Du côté de Scopelec, pas de réaction officielle ce mardi soir, mais une réunion est programmée à l'intérieur de la Scop mercredi matin.

Orange s'exprime sur France Bleu Occitanie, par la voix de Marc Blanchet le directeur technique de l'opérateur : "l'enjeu était d'abord pour nous un enjeu de qualité pour que les clients soient bien servis en terme d'installation de la fibre optique, or la qualité n'était plus au rendez-vous et c'est ce qui a amené Scopelec à perdre des marchés".

Cela fait des mois qu'Orange cherche, au coté de l'Etat des solutions pour aider la Scop. Parmi les pistes qui étaient envisagées : lui confier des activités supplémentaires, or "Scopelec n'a pas aujourd'hui les ressources humaines, les compétences pour assurer davantage d'activités et peine même à remplir les contrats qu'on a passé ensemble. déclare Marc Blanchet. Scopelec, a annoncé au début de l'été un plan social prévoyant 550 licenciements, 1000 départs sont déjà intervenus depuis le début de la crise au sein de l'entreprise,volontaires ou de salariés partis dans d'autres entreprises du secteur.

Quant aux 20 millions d'euros, un accompagnement sur lequel Orange s'était engagé, dans le cadre de la procédure de sauvegarde pour permettre à l'activité d'être assurée dans le temps, "aucun plan présenté par la Scop n'a présenté de garanties de pérennité" ajoute Orange qui a donc décidé de ne plus investir dans la Scop, ne sachant pas si dans les prochains mois l'activité serait bien assurée.

Scopelec a perdu certaines zones mais reste l'un des dix partenaires majeurs d'Orange en France, "malgré le fait que la Scop n'arrive pas à honorer ses contrats sur des zones importantes, des contrats d'un montant de 80 à 100 millions d'euros par an" précise Marc Blanchet.