Scopelec : le groupe français Circet reprend le sous-traitant tarnais d'Orange et 1.049 salariés

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision ce mercredi concernant l'avenir de Scopelec, premier groupe coopératif français basé à Sorèze dans le Tarn, placé en redressement judiciaire fin septembre 2022. Le groupe français Circet va reprendre la majorité des activités du premier groupe coopératif français et sous-traitant d'Orange pour les réseaux de fibre optique. Circet reprend 1.049 salariés sur 2.300.

L'entreprise Scopelec qui assurait la pose de la fibre optique et l'entretien du réseau cuivre pour Orange jouait sa survie. L'opérateur historique des télécoms ayant annoncé en novembre 2021 la perte de la majeure partie de ce marché qui assurait 40% de son chiffre d'affaires.

Le jeudi 8 décembre 2022, lors de l'audience de présentation des projets des repreneurs devant le tribunal de commerce, les deux administrateurs, les deux mandataires judiciaires, ainsi que le parquet, s'étaient prononcés en faveur de l'offre de Circet, selon Ralph Blindauer, avocat du comité économique et social (CSE) de Setelen, première filiale de Scopelec. L'offre du groupe français qui appartient au fonds d'investissement britannique ICG, devant permettre de sauver quelque 1.100 emplois, avait été jugée plus solide financièrement que celle de Newscope.

La veille, plusieurs députés Nupes, dont François Ruffin, la présidente PS de la région Occitanie Carole Delga ou le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet avaient appelé l'État à "prendre ses responsabilités". Selon eux, le tribunal devait "choisir entre deux sortes de projets diamétralement opposés", ceux d'entreprises "détenues par des puissances étrangères", et celle de Newscope soutenue par "80% des salariés". À leurs yeux, cette solution était "triplement gagnante" avec 1.457 emplois sauvegardés, une souveraineté maintenue dans le secteur des télécommunications "avec une gestion rigoureuse, non spéculative".

Plus gros groupe coopératif de France (quelque 2.300 salariés en métropole et en Outre-mer et 475 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021), Scopelec est une société coopérative et participative (Scop), c'est-à-dire que ses salariés détiennent le capital (en l'occurrence 74,8%) et le pouvoir de décision. Elle a été créée en 1973, à la grande époque des coopératives ouvrières, à Revel (Haute-Garonne). Son siège a déménagé en 2021 à Sorèze, dans le Tarn.