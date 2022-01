Scopelec : "le plus grave plan social en France depuis des années" craignent les salariés

Les salariés de la plus grande Scop (société coopérative et participative) de France, qui compte 3.800 salariés, sont toujours très inquiets pour leur avenir. Ce sous-traitant d’Orange, spécialisé dans le déploiement de la fibre, est basé dans le Tarn à Sorèze mais a une grosse partie de ces effectifs à Saint-Orens. Une entreprise menacée depuis la fin de l’année, quand Orange a annoncé qu’il ne reconduirait pas certains contrats. Une décision qui pourrait signifier le départ de plus de 1 900 personnes dans tout le pays, dont environ 500 en Occitanie.

Orange dit avoir prévenu la direction de Scopelec depuis longtemps et pointent des problèmes de qualité. Dans un communiqué, les salariés répondent point par point aux critiques. La qualité du service ne peut être remise en cause. Elle est "dans les standards de la profession. Les quelques dizaines de plaintes pèsent peu face aux millions d’interventions annuelles".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les salariés sociétaires conviennent qu’ils sont sans sans doute trop dépendant à Orange mais qu’ils travaillent à la diversification de l’entreprise depuis plusieurs années "Qui peut prétendre faire face à la perte brutale de 40% de son chiffre d’affaire" interrogent les salariés ?

Côté emploi, les salariés ne croient pas Orange qui assure que les postes pourraient être redéployés chez des concurrents. C’est aussi le plan du ministère de l’économie qui dit via une source anonyme au journal Le JDD qu’il faut faire en sorte "d'organiser des transferts de contrats de travail avec reprise d'ancienneté vers les cinq nouveaux attributaires des contrats d'Orange. Et que la chance veut que ces métiers soient en tension".

Menacée de mort

Une affirmation mise en doute par la direction de l’entreprise Tarnaise pour qui l’entreprise est "menacée de mort". Car pour eux,"la disparition de l’entreprise qui emploie près de 4000 salariés, représenterait le plus grave plan social en France depuis des années " ?

Un modèle social durable et innovant

Du côté politique, Christophe Ramond, Président du Conseil départemental du Tarn continue de faire pression. Il vient de transmettre un courrier au Président de la République Emmanuel Macron, pour attirer son attention sur la situation de la société. Il est écrit au chef de l’état que Scopelec est "un fleuron de notre économie départementale. Son modèle économique s’inscrit dans un modèle social durable et innovant qui a l’ambition de créer et de pérenniser des emplois locaux en favorisant les liens humains." Selon le patron PS du Tarn, l’Etat doit faire pression sur Orange. "L'Etat, en sa qualité de premier actionnaire d'Orange, doit se saisir de ce dossier en urgence et interroger Orange sur sa décision, qui menace directement l'emploi des 3800 salariés. L’absence d’intervention gouvernementale serait d’autant plus dommageable que vous avez fait du plein emploi et de la réindustrialisation de notre pays une priorité de votre quinquennat."

Christophe Ramond invite ensuite Emmanuel Macron "afin de vous faire découvrir et présenter les nombreux atouts et forces vives, dont Scopolec, présents sur notre territoire.'