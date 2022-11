Scopelec : le projet Newscope prévoit de conserver 1457 emplois

Quel avenir pour Scopelec ? C'est le 8 décembre que le tribunal de commerce de Lyon statuera sur les offres de reprise de la coopérative française spécialisée dans la pose de fibre optique dont le siège social est à Saint-Orens près de Toulouse. Il y a 6 offres. Celle qui préserve le plus l'emploi, 1457 emplois conservés, 866 emplois supprimés, c'est le projet "Newscope" porté par l'actuel président du directoire de Carlos Verkaeren. Arrivé chez Scopelec en septembre dernier, il vient de présenter son projet.

Siège social maintenu à Saint-Orens près de Toulouse

Sur les 500 personnes actuellement employées par Scopelec en Occitanie, le projet Newscope propose de n'en conserver que la moitié, 250. Le siège social resterait à Saint-Orens près de Toulouse.

C'est un projet de reprise en SCOP par les salariés, il est donc demandé aux collaborateurs de participer financièrement, le plancher est fixé à 1000 euros pour le personnel, 3000 euros pour les cadres, 6000 euros pour les dirigeants.

L'objectif de Newscope est de se diversifier, dans son projet Orange n'est plus donneur d'ordre, mais simple client et ne rapporte que 25% du chiffre d'affaire, le reste provient de l'installation de bornes électriques pour voitures, des services numériques aux PME et collectivités locales, du mobile aussi et du photovoltaïque Les porteurs de ce projet de reprise prévoient un chiffre d'affaire de 200 millions d'euros à l'horizon 2027