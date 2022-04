Scopelec, le sous-traitant d'Orange en grande difficulté, s'apprête à licencier 800 personnes

Le sous-traitant d'Orange, Scopelec, en difficulté depuis la perte d'un gros contrat avec l'opérateur historique de télécoms, prépare un plan social qui pourrait conduire au licenciement économique de 800 personnes, indique l'entreprise ce jeudi matin. "La direction a fait part du projet de réunir les partenaires sociaux dans les prochains jours pour préparer la mise en place d'un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi, ndlr) qui concernerait 800 emplois", a déclaré un porte-parole de l'entreprise, qui assurait pour Orange la pose de la fibre optique et l'entretien du réseau cuivre, dans le cadre d'un contrat arrivé à son terme fin mars. Scopelec est la plus grande société coopérative de France. Elle est basée à Sorèze dans le Tarn et emploie 3.600 personnes en France dont 500 en Occitanie.