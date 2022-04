Scopelec : les salariés obtiennent 18 mois d'activité supplémentaires

C'est un sursis pour les salariés de Scopelec, sous-traitant d'Orange pour la pose de la fibre et l'entretien du réseau de cuivre qui emploie 500 personnes en Occitanie. Ils étaient près de 200 salariés à manifester ce jeudi midi devant la gare Saint-Lazare à Paris et le ministère de l'Économie. Ils ont été reçus par la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui leur a assuré 18 mois de travail supplémentaires. L'activité sera "dégressive" selon Frédéric Mazars, délégué Force Ouvrière de Scopelec, mais "elle occupera temporairement 400 à 500 salariés sur les 1000 qui se retrouvent aujourd'hui sans activité", suite à la perte de contrats avec Orange.

"C'est une première garantie, mais il va falloir des aides aux licenciements."

Pour les 500 emplois restants, "il va falloir lancer des procédures de licenciements et accompagner les salariés", précise le représentant du personnel Frédéric Mazars, "or pour le moment la ministre ne promet aucune aide et Orange non plus" ajoute-t-il. Frédéric Mazars estime que déjà "500 salariés sont partis ou envisagent de partir chez des concurrents" de Scopelec.

Scopelec est basée dans le Tarn, à Sorrèze. L'entreprise coopérative emploie 3.600 salariés en France, mais elle a perdu 65 % de son activité dans le cadre d'un nouvel appel d'offres avec Orange, 1.000 emplois sont donc menacés depuis début avril.

C'est dans le cadre des discussions menées sous l'égide du Ciri (Comité interministériel de restructuration industrielle) qu'Orange a proposé un volume d'activité complémentaire, tels que des contrats de remplacement de poteaux ou de réparation du réseau. Mais l'opérateur plaide que la réduction des contrats avec Scopelec s'inscrit dans un "contexte général de baisse d'activité" sur l'entretien du réseau cuivre et de l'installation de la fibre, qu'il estime à environ 20% dans les années à venir. L'opérateur a aussi dénoncé une "qualité de service médiocre" de la part de Scopelec.

Le directeur de Scopelec a rendez-vous avec la nouvelle présidente d'Orange vendredi matin. C'est également ce vendredi 8 avril qu'une audience a lieu devant le tribunal de commerce de Paris, le groupe coopératif accuse le géant des télécoms de "rupture brutale de la relation commerciale". Scopelec reproche à Orange de ne pas avoir respecté le préavis et de ne pas l'avoir accompagné dans le changement induit par une perte de chiffre d'affaires. "Orange conteste le bien-fondé de cette assignation", avait réagi le géant des télécoms dans un communiqué fin mars, assurant avoir "respecté l'ensemble des délais".