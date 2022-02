Scopolec : les salariés menacent de monter avec 600 nacelles à Paris

Les salariés de Scopelec sont très remontés alors que la survie de leur entreprise, sous-traitante d'Orange, est en jeu. Ils menacent de manifester à Paris si l'opérateur ne leur accorde pas un an et demi ou deux ans de travail.

L’entreprise Scopelec , sous-traitant d’Orange pour l’installation de réseau, vacille. Basée à Sorèze dans le Tarn, avec un gros site à Saint-Orens en Haute-Garonne, elle a perdu deux gros contrats avec l'opérateur. Plus de 3800 emplois en France et 500 en Occitanie seraient menacés.

Jusqu’ici ces salariés ( qui sont pour la plupart des sociétaires de la scoop) ont fait quelques manifestations mais pas de coup d’éclat. Mais, cette semaine, la tension va monter d’un cran promettent les syndicats. D’abord, on devrait très rapidement connaitre le résultat du troisième appel d’offre d’Orange. La scoop, qui travaille depuis 50 ans avec l’opérateur historique français, a perdu les deux premiers. Mais les syndicats espèrent garder quelques postes avec cette dernière carte.

Les syndicats ont également rendez-vous le 2 mars avec le cabinet de Bruno Le Maire. Ils espèrent beaucoup que le ministère de l’Économie aille dans leur sens et demande du travail à Orange pour au moins un an et demi ou deux ans, le temps que les salariés se retournent.

Renverser le conseil de surveillance

Autre enjeu pour les salariés : renverser le conseil de surveillance de Scopelec. Pour eux, leur direction n’a pas été à la hauteur en n’anticipant pas assez les exigences d’Orange et la diversification vers d’autres entreprises. (Orange est le client unique quasi unique de la scoop tarnaise.) Un assemblée générale a lieu le 3 mars à Labège. Des salariés de toute la France seront présents.

Pendant l'AG les salariés demandent que Scopelec Invest ne vote pas. Explications de Frédéric Mazars de FO.

Enfin, les sociétaires promettent aussi de monter à Paris, devant l’Elysée avec leurs nacelles, s’ils ne sont pas entendus. Certaines entreprises se positionnent pour reprendre les salariés de Scopelec. Ce serait le cas de Sogestrel pour les départements de l’Aveyron et de la Lozère. Mais les syndicats sont dubitatifs. Selon eux, aucun accord de transfert n’a été examiné au CSE (comité social et économique ) de Scopelec.