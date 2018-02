Nice, France

Ouvert depuis seulement un an, le Carrefour "contact marché" du quartier Pasteur à Nice semble prospère. La file des clients du dimanche matin ne cesse de s'allonger aux caisses. La preuve d'un commerce qui assume son succès selon le directeur du magasin Anis Belafia. " On est dans le vert depuis un an, nos chiffres sont un peu plus positifs chaque jour, on ne comprend pas pourquoi on devrait fermer " déplore le responsable. " Du jour au lendemain on nous abandonne sans explications " explique M.Belafia qui se soucie de l'avenir de ses six salariés.

Anis Belafia, directeur du Carrefour de Pasteur à Nice, a peur de l'avenir pour lui et ses 6 salariés © Radio France - Pauline Renoir

Lui pense avoir l'explication. Philippe Allard, délégué CGT Carrefour dans les Alpes-Maritimes, assure que le groupe " ne veut plus faire du commerce, mais faire de la finance en réduisant les coûts. Carrefour c'est chaque année plus d'un milliard de bénéfices. Chaque année ils reçoivent plus de 400 millions d'euros d'exonération de cotisations salariales de l'Etat et chaque année ils versent plus de 500 millions aux actionnaires," détaille le syndicaliste. Des manifestations devraient avoir lieu dans différents magasins Carrefour des Alpes-Maritimes cette semaine.

La direction de Carrefour promet de trouver une solution de reclassement pour les 2 100 personnes concernées dans toute la France. Mais à Nice, les salariés ne croient pas à ces promesses. " Si seulement Monsieur Bombard, NDLR : Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, se donnait la peine de venir nous voir il verrait à quel point ce magasin est utile pour les gens". Fort par ses prix faibles, le Carrefour "contact" de Pasteur est pourtant menacé de fermeture par le groupe qui veut se débarrasser du hard discount pour se concentrer sur le commerce en ligne et le bio. " A Pasteur, des boulangeries ferment tous les jours, le quartier devient désert, les gens ont besoin d'un commerce de proximité comme Carrefour " déplore Anis Belafia.