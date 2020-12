"On se bat pour garder notre société" : le blues des sous-traitants de l'événementiel en Indre-et-Loire

C'est un secteur lui aussi très touché par la crise sanitaire. Celui de l'événementiel, de ses sous-traitants en l'occurrence. Avec le maintien de la fermeture des salles de spectacle et l'interdiction des fêtes du 31, leurs dirigeants tourangeaux sont partagés entre colère, tristesse et dépression.

"On passe par tous les états, la colère, la tristesse, la dépression" confie le responsable d'une société de location de matériel son et lumière à Ballan-Miré

Depuis quelques jours, le monde de la culture fait entendre sa colère, son incompréhension, après le discours de Jean Castex jeudi dernier et la décision du premier ministre de repousser de trois semaines la réouverture des cinémas, salles de spectacle et autres musées qui devait avoir lieu ce mardi 15 décembre.

Un rassemblement des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, de la culture et de l’événementiel est d’ailleurs prévu de 13h à 16h ce lundi, aux Invalides, à Paris. Un autre rassemblement du même genre, mais régional, aura lieu demain mardi, à 14h, place Velpeau à Tours.

Dans le sillage des artistes, producteurs, tourneurs, on trouve en effet toute la sous-traitance de l’événementiel. Un secteur qui travaille dans le milieu du spectacle et qui est donc lui aussi touché de plein fouet par la crise, comme en Indre-et-Loire.

Un dernier coup de poignard au secteur de l'événementiel - Jordy Saez, Ma Sono 37

Les quelques réveillons du Nouvel An organisés ici ou là devaient lui permettre de garder la tête, un peu, hors de l’eau. Ce ne sera donc pas le cas pour Jordy Saez. Il est à la tête de Ma Sono 37, qui loue du matériel son et lumière. "Moi je l'ai pris comme un dernier coup de poignard au secteur de l'événementiel. On peut faire la fête pour Noël, on ne peut pas faire la fête pour le Nouvel An, pour moi c'est incompréhensible !"

Plus de 80% de chiffre d'affaires perdu

Incompréhensible également pour Aurélien Jouffin, le gérant de la société GMS à Ballan-Miré qui elle aussi loue sono et éclairage. Il n’a monté que cinq scènes cette année alors que d’habitude il en installe plusieurs centaines. Plus de 80% de son chiffre d’affaires perdu.

Et maintenant, il ne peut qu’enregistrer les annulations des quelques spectacles sur lesquels il devait intervenir jusqu’à Noël. "Nous notre planning il est vierge, même pour l'été prochain. On a des options, mais les clients ne veulent pas confirmer pour pouvoir annuler plus facilement".

Une grande incertitude pour l'an prochain

Pas vraiment de visibilité quant à l’avenir, et une vraie inquiétude aussi pour Jordy Saez, qui travaille également avec collectivités et entreprises. "On a très peur que les entreprises, par sécurité, limitent leurs dépenses. Je ne suis pas sûr que les entreprises, à la sortie du Covid, souhaitent de nouveau faire de grands rassemblements ou être présents sur de grands salons".

On passe par tous les états possibles, la colère, la tristesse, la dépression - Aurélien Jouffin, GMS

Il a déjà contracté un Prêt garanti par l’Etat mais il devrait le rallonger pour pouvoir tenir jusqu’à la fin de la crise. Tous les salariés de ces entreprises sont placés au chômage partiel depuis mars dernier. Dans la société d'Aurélien Jouffin, ils sont six à être concernés. Lui précise qu'ils ne touchent que 84% de leur salaire, qu'ils perdent donc entre 300 à 500 euros par mois depuis dix mois, hors primes. Lui ne se verse d'ailleurs pas de salaire.

Je me lève chaque matin en me disant aujourd'hui je vais encore perdre de l'argent

Et le moral commence à en prendre un coup. "On passe par tous les états possibles, la colère, la tristesse, la dépression" raconte Aurélien Jouffin. "Il y a deux mois, j'ai fêté mon anniversaire, je n'ai pas répondu une seule fois à mon téléphone, je n'avais envie de parler à personne. On se bat pour garder notre société, nos salariés, mais on sait pas pourquoi, _on sait pas si on va réussir à survivre_. Moi je me lève chaque matin en me disant aujourd'hui je vais encore perdre de l'argent".

Il bénéficie bien du fonds de solidarité de 10 000 euros par mois, mais selon lui sa société lui coûte entre 15 à 18 000 euros par mois, c’est donc 5 à 8000 euros qu’il perd à chaque fois.