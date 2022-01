Se croire dans "Mario kart", grâce au Laserpark à Epernay

Depuis ce vendredi 7 janvier, la ville d'Epernay a elle aussi un lieu pour jouer au laser game et même au laser kart. C'est seulement le sixième en France. Sophie Ravaux, la propriétaire du Laserpark, a mis toute son âme et toutes ses économies dans ce projet.

Les passionnés de laser game et du jeu vidéo Mario kart vont être ravis : le département de la Marne est maintenant doté d'un laser kart ! le sixième seulement en France. Le principe est le même que dans le jeu vidéo "Mario kart", assis sur un kart électrique il s'agit d'attaquer ses adversaires avec un laser, dans un labyrinthe décoré de couleurs vives. "On a huit karts et il y a même des hologrammes au sol qu'il faut attraper", précise Sophie Ravaux, la créatrice du lieu.

Cette sparnacienne a investit plus de 300 000 euros pour ouvrir ce lieu de 1 100 mètres carrés où l'on trouve aussi des jeux d’arcade et un laser game plus classique. "C'est mon fils qui a fait tous les travaux" sourit Sophie. Trois mois de travaux pour transformer cette ancienne salle de sport.

Le Laserpark de Sophie Ravaux à Epernay © Radio France - Aurélie Jacquand

Le Laserpark peut accueillir jusqu'à 200 personnes et pour s'en occuper, Sophie Ravaux a embauché trois personnes en CDI, à temps partiel pour le moment, mais elle espère en passer certains à temps plein d’ici peu. "Je suis née dans le loisir, mais auparavant j'étais secrétaire comptable. J'ai été licenciée et j'ai donc voulu revenir à mes premières amours".

L'intérieur du laser game du Laserpark d'Epernay © Radio France - Aurélie Jacquand

Le lieu est ouvert tous les jours sauf le lundi de 16h30 à 22h. Le jeudi et le vendredi jusqu'à 23h et même minuit le samedi. Comptez 15 euros les 15 minutes pour le laserkart et 8 euros les 20 minutes pour le laser game.